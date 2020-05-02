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تعليق جمع منافسات تنس الطاولة حتى نهاية يوليو

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أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يوم السبت أنّه قرّر تعليق جميع منافسات اللعبة حتى نهاية تموز/يوليو المقبل على أقل تقدير في ظلّ استمرار جائحة كورونا. وقال الاتحاد الدولي في بيان: "تمّ تمديد فترة التوقف الحالية لجميع بطولات وأنشطة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة حتى نهاية يوليو 2020".

Reuters

وبناء على معلومات جديدة من قوة العمل التابعة له قال الاتحاد الدولي إنّه يبحث في إمكانية عودة البطولات في أغسطس المقبل لكنه سيحتاج أيضاً إلى خفض النفقات لمواجهة التأثيرات المالية للازمة الصحية.

وأضاف البيان: "نحن نراقب الموقف عن كثب أملاً في عودة النشاط والبطولات في أغسطس 2020".

وأشار الاتحاد أيضاً إلى أنه يبحث عن سبل لخفض التكاليف للتغلب على التحديات المالية التي تواجهه في هذه الظروف.

وقال عن ذلك: "إدارة الاتحاد طلب منها البحث عن سبل لخفض التكاليف.. بصفة عامة.. لمواجهة التحديات المالية في 2020".

وإضافة إلى تسببها في إلغاء أو تأجيل العديد من الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم كان لأزمة كورونا تأثيرات سلبية كثيرة أيضاً على الجوانب المالية للكثير من الاتحادات الرياضية حول العالم ما شكل تهديداً لقدرة بعض هذه الاتحادات على الاستمرار.

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