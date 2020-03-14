تعليق النشاط الرياضي في الأردن

وأتى القرار في أعقاب خطوات حكومية أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز بهدف التعامل مع فيروس "كوفيد-19"، شملت تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتباراً من الثلاثاء، وتعليق دوام المدارس والصلاة في المساجد والكنائس.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت اللجنة الأولمبية بياناً جاء فيه "بناء على قرار رئاسة الوزراء وبما يتماشى مع الاجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا، قررت اللجنة الأولمبية الأردنية تعليق كافة النشاطات الرياضية وإلزام جميع الاتحادات الرياضية بهذا القرار اعتباراً من تاريخه".

ولم يسجل الأردن رسميا سوى حالة إصابة واحدة لعائد من إيطاليا غادر المستشفى الجمعة بعدما حُجر فيه لمدة استمرت اسبوعين وفحوص طبية اثبتت شفاءه.