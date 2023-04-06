تعرف على البطل العالمي الفرنسي رافي بوهيك

البطل العالمي الذي سيواجه في نزال المواي تاي لوزن الديك منافسه التايلاندي تاباوكايو سينغا ماوين، صنع لنفسه اسما في فن الأطراف الثمانية وأصبح أحد أعظم المقاتلين الغربيين في تاريخ هذه الرياضة.

بداية بوهيك مع فنون القتال جاءت مبكرة، حيث مارس رياضة السافات (الملاكمة الفرنسية) وهو في عمر السادسة عشرة، وبعد عام تقريبا انتقل لتعلم مهارات المواي تاي.

ممارسة "فن الأطراف الثمانية" في سنّ السابعة عشرة كانت متأخرة بعض الشيء مقارنة بالعديد من أقرانه التايلانديين الذين إكتسبوا خبرة كبيرة بحلول تلك المرحلة العمرية. لكن هذا لم يحبط بوهيك بل جعله أكثر تصميما وعزما خلال تدريباته اليومية في فرنسا.

في عام 2009، قاده شغفه بالمواي تاي للسفر برفقة مدربه الأوّل ستيفان بيرين إلى تايلاند الموطن الأصلي لهذه الرياضة. منذ الزيارة الأولى انبهر إبن مدينة لوهافر بما رأه هناك من عشق لا يوصف للمواي تاي ليقرر الانتقال رسميا إلى فوكيت عام 2012.

هناك، انضم رافي إلى نادي سينغباتونغ حيث تدرب جنبا إلى جنب مع مجموعة قوية من الأبطال المحليين وشرع في بناء مسيرة مهنية جيدة في رياضته المفضلة.

خاض بوهيك الغالبية العظمى من معاركه في تايلاند بحكم أن نزالات المواي تاي الإحترافية لا تكن قانونية في ذلك الوقت بفرنسا.

في 2013، خاض البطل الفرنسي معركة صاخبة ضدّ المقاتل الأسطوري ساينشاي بك ساينشاي، رغم غنه خسرها إلا أنها كانت درسا استفاد منه في بقية مشواره الحافل بالانجازات والانتصارات.

من خلال نزالته المنتظمة في أشهر حلبات تايلاند مثل لومبيني وملعب راجادامنيرن للمواي تاي، جمع بوهيك عديد الألقاب العالمية منها في المجلسين العالميين للملاكمة والمواي تاي (WBC و WMC).

البطل، البالغ من العمر 31 عاماً، واجه نخبة من المقاتلين وتغلب عليهم أمثال بونغسيري بك.ساينشاي وهان زي هاو وكونغساك ويودبانومرونغ جيتموانيون، ليجمع رقما قياسيا مذهلا 82-19-1.

يشتهر رافي بأسلوب قتالي مميز، يمزج فيه بين الركلات الشرسة واللكمات العنيفة والمرفقين المدمّرين. وبهذه الأسلحة الفتاكة يمكنه إنهاء خصمه في أي وقت من النزال.

في معركة الجمعة، سيدخل بوهيك خبير المواي تاي حلبة لومبيني متسلحا بتاريخه اللامع وخبرته الكبيرة لتجاوز منافسه الصاعد الذي يصغره بـ11 عاماً.

