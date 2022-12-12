تركي لم يتذوق طعم الهزيمة... خمس حقائق عن شامل إردوغان

إردوغان، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، نجح في إثبات نفسه كمقاتل شرس حول العالم في السنوات الأخيرة، ليسجّل عودة مدوية إلى الحلبات عقب توقيفه بداعي المنشطات في العام 2014، ما أدى إلى سحب ميداليته البرونزية التي كان قد أحرزها في بطولة العالم للمصارعة. لكن إردوغان، استطاع، في السنوات الست الأخيرة، أن يمحو تلك الصورة من الأذهان، وقد كرّس نفسه رقماً صعباً في حلبات الفنون القتالية المختلطة.

بانضمامه إلى بطولة "ون"، وهي أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم، يلتحق إردوغان بعدد من أفضل النجوم الأتراك في الرياضة، مثل داغي أرسلانالييف وخليل أمير وتايفون أوزكان وجمال يوسوبوف، وينضم إلى كوكبة من ألمع المقاتلين عن فئة وزن الخفيف الثقيل في العالم.

في التالي خمس حقائق عليك أن تعرفها عن شامل إردوغان.

1. فائز بميداليتين ذهبيتين

يدخل إردوغان إلى بطولة "ون" حيث يريد أن يثبت نفسه سريعاً ضمن فئة وزن الخفيف الثقيل التي تضم أبرز الأسماء في عالم الفنون القتالية المختلطة، لعله يعتلي التصنيفات تدريجياً وينافس على الذهب.

إردوغان ليس غريباً عن التتويج بالبطولات. فقد أحرز بطولة العالم في المصارعة للناشئين في روسيا في العام 2010، ثم فاز بالجائزة الذهبية الكبرى في العام 2011 وبطولة أوليمبيا الدولية في العام 2012.

لا شكّ بأن إردوغان سيتطلع إلى حصد المزيد من الإنجازات – هذه المرة على حلبة "ون" التي يشاهدها جمهور الفنون القتالية في أكثر من 150 دولة.

2. يمتلك مهارات كبيرة في المصارعة

لكل نجم بارز في الفنون القتالية المختلطة خلفية رياضية يستند إليها لصياغة أسلوب خاص يمنحه التميز عن المقاتلين الآخرين والتفوّق عليهم.

وعلى الرغم من إتقانه لكل الفنون القتالية وتنوّع ترسانته الهجومية، إلا أنّ امتلاك إردوغان لخلفية مميزة وخبرة واسعة في المصارعة ستمكّنه من وضع خطط لعب تعتمد على إسقاط منافسيه وإجبارهم على القتال على الأرض ومحاولة إخضاعهم.

3. يحسم النزالات بأساليب مختلفة

يتمتع إردوغان بسجلّ خالٍ من الهزائم، بواقع ثمانية انتصارات في ثمانية نزالات، سجّل فيها الفوز بطرق مختلفة.

نصف انتصاراته أتت عن طريق الإنهاء إذ حسم ثلاثة نزالات عن طريق الضربة القاضية وواحد من خلال إخضاع منافسه، في حين فاز بأربعة نزالات بقرار الحكام.

ويشير هذا التنوّع إلى أنّ إردوغان قادر على حسم المعارك داخل القفص بطرق متنوّعة – فإذا استطاع أن يوجّه ضربات مباشرة إلى خصمه، سيسجّل الفوز بالضربة القاضية، وإذا استعان بخبرته الواسعة في المصارعة، سيعمد إلى نقل القتال إلى الأرض حيث يمتلك ترسانة مخيفة من الإخضاعات.

وإذا عجز عن إنهاء خصمه، سيوجّه إردوغان لكمات وركلات قوية إلى خصمه، لتسجيل نقاط تدفعه إلى تحقيق الفوز بقرار الحكام.

4. أثبت نفسه حول العالم

منذ عام 2016، راكم إردوغان خبرةً في حلبات الفنون القتالية المختلطة حول العالم، أعطته دفعاً معنوياً، بالإضافة إلى الثقة والمعرفة المطلوبتين لاجتياز منافسين بارزين في فنون القتال.

بين عامي 2016 و 2018، لفت إردوغان انتباه جمهور الفنون القتالية بإحرازه ستة انتصارات متتالية في أقل من عامين. بعد غياب لثلاث سنوات، عاد بنفس العزم والقوة ليسجّل انتصارين على سيرجي أليكسيفيتش بعد إخضاعه، وعلى رافاييل سيليستينو بالضربة القاضية بعد 55 ثانية على بداية الجولة الثانية من النزال.

بين عامي 2016 و 2021، خاض إردوغان نزالات تحت راية منظمات قتالية مختلفة في جنوب افريقيا وتايلاندا وروسيا.

لكن إردوغان يواجه اختباراً حقيقياً الآن لإثبات قدراته ضد أقوى المقاتلين على الإطلاق أمام جمهور الفنون القتالية على مسرح عالمي في بطولة "ون"

5. داغستاني-الأصل، ويفتخر بذلك

يفتخر إردوغان بأصوله الداغستانية – ومن المعلوم أنّ داغستان أنجبت عدداً من أفضل المقاتلين في تاريخ اللعبة.

إردوغان وُلد في داغستان، وبدأ تدريباته في مدينة كيزيليورت الروسية، قبل أن ينتقل إلى مدينة مدينة خاسافيورت عقب تخرجه من المدرسة.

تدرّج إردوغان، كغيره من المقاتلين الداغستانيين، في الفنون القتالية، فتدرّب واجتهد إلى أن أصبح مقاتلاً ضمن قائمة بطولة "ون" المليئة بالنجوم.

على إردوغان الآن أن يستعدّ جيّداً كي يخوض تجربة أكبر من أي تجربة سابقة له كي يثبت نفسه بين كبار المقاتلين في "ون".

