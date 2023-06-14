"تذكروا اسمي جيداَ".. ريجيان إيرسيل يؤكد أنه أفضل مقاتل في العالم

"الخالد" حقق انتصارا مذهلا بالضربة القاضية على المقاتل دميتري منشيكوف في 46 ثانية من بداية نزال الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 11 السبت الماضي.

إيرسيل، الذي لم يهزم منذ سبع سنوات في المواي تاي والكيك بوكسينغ، قال لموقع :ONEFC.COM"أنا أفضل مقاتل في العالم في الوقت الحالي. تذكروا اسمي جيدا، أرغب في مواصلة إرثي".

وأضاف الهولندي الذي يمتلك الآن 22 انتصارا متتاليا: "لدي سببين كبيرين لمواصلة إرثي. السبب الأول هو أنني أريد أن يتذكر الناس اسمي ويسجل كتب التاريخ باعتباري الأعظم في فئة وزني. وثانيا، أنا أب. لدي ابنتان، وأريد أن أكون مثالا جيدا لهما".

طالما لديه هدف يسعى لتحقيقه في الحلبة، لا يشعر ممثل فريق Sityodtong Amsterdam بالضغط، بحسب كلامه: "يعتقد الكثير من الناس أنني تحت الضغط دائما ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل. التركيز على الهدف يبقيني حادا، وأنا أعلم أن المقاتلين يريدون الحزام. الفوز على الخصم هو الهدف الرئيسي بالنسبة لي".

إيرسيل: "تَوقّع ضربة قاضية لكن ليس بهذه السرعة"

كان الهولندي السورينامي واثقا من فوزه بالضربة القاضية بعد دقائق من بداية المعركة لكنه لم يتوقع الدفاع الثامن عن لقبه العالمي في ثوانٍ. واعترف: "لا، لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق. كنت أتوقع ضربة قاضية ولكن ليس بهذه السرعة".

وأضاف المقاتل البالغ من العمر 30: " كنت مستعدا لمعركة من خمس جولات. وأردت أن أظهر مهاراتي، وخاصة ضربات المرفق. لكنني أنهيته في الجولة الأولى. لذا، أشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لكن على الجانب الآخر، أنا أيضا سعيد جدا، لقد كانت ضربة قاضية سريعة جدا".

وأفصح السورينامي عن سرّ قوة اللكمة الدائرية المباشرة على الرأس والتي دمّرت نظيره الروسي وصرح: "لقد تدربت على استخدام التقنية الصحيحة في اللكم. أعتقد أن اللكمة كانت مسترخية وضربته على الجزء الأيمن من رأسه، مما تسبب في تذبذب ساقيه".

تحت تأثير اللكمة العنيفة، لم يستطع الروسي البالغ من العمر 25 عاما الوقوف على قدميه مجددا لكن بعد تعافيه شكر إيرسيل على القتال وعبر عن أسفه لعدم مواصلة المعركة.

بعد هذا الانتصار الجديد، لم يحدد ملك فئة الوزن الخفيف في المواي تاي اسم المقاتل الذي يرغب في مجاراته في المستقبل وصرح قائلا: "للمستقبل؟ لا، ليس لدي خصوم أريد حقا محاربتهم. أنا مقاتل. إذا حددت منظمة "ون" أي شخص، فسوف أقاتله. لذلك أنا أرحب بالجميع".