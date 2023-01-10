تحديد موعد نزال ماليخين ضد بولار لتوحيد بطولة العالم للوزن الثقيل في بطولة "ون"

سيواجه بطل العالم للوزن الثقيل بولار نظيره بطل العالم عن فئتين (الخفيف الثقيل والحزام المؤقت للوزن الثقيل) ماليخين فجر 25 آذار/مارس خلال عرض ONE Fight Night 8.

لا شكّ أنّ "سينغ" و"سلادكي" سيكونان على قدر كبير من الجاهزية الذهنية والبدنية لخوض نزال جديد بعد أن تأجلت المواجهة السابقة في عرض ONE 161، بسبب إصابة تعرّض لها بولار وأجبرته على الانسحاب.

انسحاب المقاتل الهندي كان محل انتقادات وصلت حد السخرية في بعض الأحيان من ماليخين الذي اعتبر أن بولار يتعمد خلق الأعذار لخشيته وتخوفه من المواجهة.

في المقابل يرى بولار، البالغ من العمر 36 عاماً، أنّ الرد الأفضل على كلام الروسي سيأتي داخل الحلبة: "لأكون صادقاً تماماً، سأردّ على ما قاله أناتولي ماليخين في القتال"، مضيفاً: "لم ينشر أي شيء منذ أن أعلنت عودتي. لم يقل شيئاً بذيئاً. هذا يظهر لك حقيقة أنه جبان".

وصل المصارع الأولمبي السابق، بولار، إلى قمة فئة الوزن الثقيل في أيار/مايو 2021، عندما هزم البطل العالمي السابق للقسم، براندون فيرا، بالضربة القاضية في الجولة الثانية.

بعد حصوله على لقب "ون" العالمي، دخل "سينغ" التاريخ كونه أصبح أول بطل عالمي هندي في الفنون القتالية المختلطة، كما رفع سجله الاحترافي إلى 11-1.

إلى جانب مهاراته في المصارعة، يتقن بولار (120 كغ، 180 سنتيمترا) فنون القتال المختلطة كما لديه ملكات كبيرة في فن الملاكمة.

لا يزال بطل العالم للوزن الثقيل حريص على إثبات أنه ملك الفئة دون منازع. وللقيام بذلك، يجب عليه توحيد الحزاميين الذهبيين من خلال هزيمة بطل العالم المؤقت.

لكن مهمته، لن تكون سهلة إطلاقا لأنه سيواجه مقاتلا شرسا مثل "سلادكي" الذي أثبت أن طموحاته في "ون" ليس لها سقف أو حدود.

في شباط/ فبراير عام 2022، حصل ماليخين على لقب العالم المؤقت للوزن الثقيل، بعد أن أنهى كيريل جريشينكو بضربة قاضية مذهلة خلال عرض ONE: BAD BLOOD.

انجازات الروسي المبهرة في بطولة "ون" لم تتوقف. في ديسمبر عام 2022، أطاح بالهولندي رينييه دي ريدر في ONE Night Fight 5لينتزع منه لقب العالم للوزن الثقيل الخفيف بطريقة ملحمية.

بهذا الانتصار، دفع "سلادكي" بسجله الإحترافي إلى 11-0 مع 11 إنهاء، وهو ما مكنه من الحصول على جائزة "ون" كأفضل نجم فنون قتالية مختلطة في العام المنقضي.

إنّ سجلات المقاتلين اللامعة وأشهر الانتظار والتوتر المتأجج بينهما إلى جانب قيمة الرهان، كلها عوامل من شأنها أن ترفع من حدةّ النزال الضخم المرتقب، الذي ستحسم فيه الحرب الكلامية الطويلة، وسيغادر في نهايته نجم واحد بطلاً بلا منازع للوزن الثقيل.