تجريد الرباع الأوكراني توروختي من ذهبيته في أولمبياد 2012 بسبب المنشطات

وكان الرباع الأوكراني، البالغ من العمر 33 عاما، موقوفا منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد إعادة فحص عينة بول أخذت منه في أولمبياد لندن 2012، بحيث تبين تناوله مادة التيستوستيرون المحظورة.



وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنها أوقفت توروختيّ لعامين مع إلغاء جميع النتائج التي حققها بين 4 آب/أغسطس 2012 و3 آب/أغسطس 2015 بسبب تناوله للمادة المحظورة.

ولم تذكر اللجنة الأولمبية الدولية إذا كانت الذهبية التي نالها الأوكراني ستذهب لصاحب المركز الثاني الإيراني نافاب ناصر شلال الذي حل أمام البولندي بارتلوميي بونك صاحب البرونزية.

