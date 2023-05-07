تاي روتولو يتفوق على دي ريدر في مصارعة الإخضاع

أمام الجماهير الأمريكية في كولورادو، انتزع النجم الشاب فوزا بشق الأنفس على بطل العالم للوزن المتوسط الهولندي، رينير دي ريدر في معركة مصارعة الإخضاع عن الفئة ذاتها.

النزال الصعب خيضت أغلب فتراته تقريبا على القدمين. استخدم كل من المصارعين المسكات القوية وحركات الرجل في محاولة لاسقاط بعضهما البعض لكن دون جدوى.

على الرغم من مواجهته لمنافس يتفوق عليه من حيث البنية الجسدية (وزنا وطولا)، كان ممثل فريق Atos المصارع الأكثر عدوانية وفعالية، حيث هاجم خصمه دون هوادة أغلب فترات المواجهة.

مع مرور الدقائق شعر الهولندي أن النتيجة بدت تميل لمصلحة خصمه لذلك حاول مسكه واسقاطه لكن الأمريكي هو من نجح في رمي دي ريدر على السجاد لأول مرّة في المعركة، وانقض عليه بحركة إخضاع سريعة لكن الهولندي أفلت وعاد سريعا ليقف على قدميه.

بعد نهاية المعركة المكونة من جولة واحد مدتها 10 دقائق، حصل روتولو شقيق بطل العالم في مصارعة الاخضاع للوزن الخفيف على إجماع الحكام الثلاث لترفع يده عاليا في حلبة "فيرست بنك سنتر".

الفوز الثالث على التوالي أدى إلى تحسين السجل الإجمالي للفائز بالميدالية الذهبية في بطولة نادي أبوظبي العالمية للقتال (ADCC)، 22-9.

عقب الانتصار المثير صرح روتولو قائلا: "أولا وقبل كل شيء شكرا لرينير دي ريدر قبوله التنافس معي في هذا النزال. كما تعلمون، إنه بطل مزدوج لدي الكثير من الاحترام لهذا الرجل، لذا شكرا على خوض المباراة وقد فاجأني".

وأضاف: "إنه أطول قليلا مما كنت أعتقد، وكان الوصول إلى رأسه يمثل تحديا. كان علي إنهاء القتال لكنني لم أفعل. في مباراتي القادمة أريد أن أنهي القتال بغض النظر عن أي شيء".

رغبة منه في مواصلة التفوق على منافسين كبار الحجم وشق طريقه إلى أعلى سلم الفئة، طالب روتولو بمواجهة نيكولاس ميرغالي وصرح: "ميرغالي هو التالي. إنه أكبر قليلا من رينير لكنني أريد رأسه".

أما بالنسبة للهولندي حامل الحزام الأسود في الجودو والجوجيتسو فهذه الخسارة الأولى له في مصارعة الإخضاع. في عام 2022، خرج دي ريدر، 31 عاماً، متعادلاً من نزاله الأول القوي أمام المقاتل الأسطوري أندريه غالفاو بطل العالم في الجوجيتسو خمس مرات.

منذ هزيمته أمام أناتولي مالخين في كانون الأول/ديسمبر والتي كلفته خسارة الحزام الذهبي في الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف عجز دي ريدر عن تصحيح مساره واستعادة نغمة الفوز.