تايفون أوزكان: "هذا المدرب المغربي جعلني شخصا مختلفا"

صالة ألعاب رياضية Siam Gym في هولندا، شكلت منعرجا حاسما في حياة المقاتل التركي الهولندي. هناك أنقذ مدرب الكيك بوكسينغ الفتى المنبوذ في عائلته من براثن الضياع والاندثار.

الآن بعد 18 عاما، سيكون المدرب المنقذ في زاوية "توربين" أثناء المواجهة الضخمة في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة مع المصنف رقم 1، سوبربون سينغا ماوين، في ملعب لومبيني للملاكمة في بانكوك، بتايلاند.

المدرب والأب والقدوة

قبل سنوات، لعب المدرب المغربي مكي بن عزوز دوراً فعالاً في تغيير مسار حياة الشاب المراهق حينها تايفون أوزكان، حيث احتضنه عندما كان في طريقه نحو الانحراف والضياع.

لا يزال أوزكان ممتنا لمدربه الذي رعاه واحتواه في أحلك الفترات وقال: "كان بن عزوز بمثابة الأب بالنسبة لي. عندما دخلت إلى صالة الألعاب الرياضية الخاصة به، منحني الوقت الذي لم أحصل عليه أبدا مع أي شخص آخر. لذلك كان قدوتي، لقد ساعدني كثيرا".

أضاف المقاتل البالغ من العمر 31 عاماً: "لقد اكتشف بن عزوز موهبتي القتالية الكبيرة. كما كان مطلعا أيضا على وضعي في المنزل. لذلك احتضنني ورعاني".

في ذلك الوقت، لم يكن أوزكان قادراً على دفع رسوم الصالة الرياضية لكن بن عزوز سمح له بالتدريب مجانا لأنه كان يرى أن الشاب الماهر يمكنه الذهاب بعيداً في هذه الرياضة.

بعد سنوات من العمل والجدّ، أصبح التركي الآن المنافس رقم 5 في أكبر قسم للكيك بوكسينغ على هذا الكوكب، ويدين بفضل ما بلغه من درجات لمدربه الذي كان أكبر قوة دافعة وراء هذا النجاح.

ويقول ممثل فريق Siam Gym: "لقد جعلني مدربي قويًا عقليًا وبدنيًا، كما أنه جعلني شخصًا مختلفًا. لقد نجحت في مسيرتي المهنية بسببه. يعرف حتى يومنا هذا أنه لا يزال بإمكانه الاعتماد علي. هذا رابط لا يمكنك كسره".

ماذا تعلم تايفون أوزكان من مدربه بن عزوز؟

على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، بذل المدرّب مكي بن عزوز قصارى جهده لمساعدة أوزكان وتقديم النصائح له ليس فقط داخل الحلبة وإنما في الحياة العامة وهي الأهم.

نظرا لأن تلميذه لم يحظ برعاية جيدة في المنزل، سعى بن عزوز أيضا لمساعدة المراهق على أن يصبح شخصا جيدا خارج الحلبة.

كشف صاحب السجل الرائع 86- 10 عن أكبر نصيحة قدمها له مدربه: "أخبرني المدرب أن أكون دائما صريحا معه. وأن أعلن مباشرة عمّا يدور في ذهني. سيحبك بعض الناس، وربما لا يحبك البعض الأخر، لكنك ستعرف على الفور مكانتك الحقيقية بينهم".

بسبب نصيحة بن عزوز الحكيمة، اختار تايفون أحد أكبر الأسماء في لعبة الكيك بوكسينغ حاليا، الأشخاص المناسبين من حوله: "إذا حققت الكثير من النجاح، فسيكون لديك الكثير من الأشخاص المزيفين من حولك.. يمكنك ملاحظة ذلك على الفور".

بفضل توجيهات مدربه، حصل السترايكر التركي على الحياة التي حلم بها دائما، ولديه الرغبة في تحقيق مزيد من العظمة في عالم الكيك بوكسينغ الإحترافي عندما يواجه سوبربون في عرض 11ONE Fight Night .

