تألق لافت لفيتيكيفو وتن باو ولوبو في ONE Fight Night 9

شهدت ست معارك خيضت بقواعد المواي وفنون القتال المختلطة، تصحيح بعض المقاتلين لمسارهم في بطولة "ون" ومواصلة أخرين العزف على وتر الفوز.

إليكم ما حدث في الاستاد الشهير الذي شهد نهاية عهد الأسطورة التايلاندية نونغو هاما على يد البطل العالمي الجديد في المواي تاي لوزن الديك، جوناثان هاغرتي.

فوز صعب لأمير خليل أمام أبيفي العنيد

حافظ التركي خليل أمير على سجله الإجمالي نظيفاً بعد الفوز على خصمه السويسري موريس أبيفي في مواجهة فنون القتال المختلطة عن فئة الوزن الخفيف.

منذ جرس الإنطلاق، أظهر أمير المصنف رابعا في الفئة شراسة، حيث وجه لكمتين يساريتن قويتين تسببتا في سقوط منافسه الوافد الجديد مرتين في الجولة الأولى.

تخلى أبيفي عن بعض الحركات الاستعراضية غير المجدية، واستبدلها بعمليات إخضاع ومصارعة في الجولة الثانية، وكان قريبا من حركة تثبيت وشيكة لكن جرس النهاية أنقذ التركي.

في المشهد الأخير، نجا أبيفي من عملية إخضاع مؤلمة قام بها النجم التركي، حيث طبّق (تمدّد سولويف) وهي حركة شد وتمديد رجل الخصم بعنف من وضعية خلفية.

حركة الإخضاع وسقوط أبيفي في الجولة الأولى كانتا كافيتين لاقناع الحكام الثلاثة بمنح الفوز لأمير، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم ويرفعه إلى 9-0.

ماسونياني يتألق في الفوز على مينوا

اتخذ الجنوب إفريقي بوكانغ ماسونياني المصنف الثاني في وزن القشة خطوة كبيرة أخرى نحو فرصة الحصول على اللقب العالمي بتفوقه على المنافس رقم 3 في التصنيفات الياباني هيروبا مينوا.

في ظل تهديدات مينوا المستمرة بركلاته القوية، ركز ماسونياني الملقب بـ "العملاق الصغير" طيلة فترات النزال على عمليات الإزالة والاسقاط ليتمكن في النهاية من الفوز بقرار الإجماع، ويرفع سجله الاحترافي في فنون القتال المختلطة إلى 9-1.

لوبو ينتزع النصر من فكّي الهزيمة

لن ينسى فيليبي لوبو انتصاره الكبير بالضربة القاضية على نجم الملاكمة التايلاندية والمصنف أولا في المواي تاي لوزن الديك، سايمابيتك فيرتكس.

في الجولة الثانية، نجا البرازيلي من ضربة قاضية بعد تلقيه خطاف أيسر مدوٍّ من سايمابيتك، لكنه عاد ليقلب الطاولة على خصمه وينتزع النصر من فكي الهزيمة.

وجّه لوبو لكمة يمينية ضخمة زعزت أركان التايلاندي ثم تبعها بموجة من الضربات الشرسة ليضع حدا للمواجهة المجنونة عند 1:56 من الجولة الثالثة.

المقاتل، البالغ من العمر 30 عاماً، رفع سجله المذهل إلى 22-8 ، وغادر حلبة لومبيني بمكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار أمريكي من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة "ون" شاتري سيتيودتونغ.

فيتيكيفو يخضع دا سيلفا في الجولة الأولى

في ثاني ظهور له في بطولة "ون"، صحّح إيسي فيتيكيفو مساره بتسجيل فوز مثير على البرازيلي فالمير دا سيلفا في مواجهة فنون القتال المختلطة لوزن الوسط.

أنهى النجم التونغي الأسترالي المهمة في الجولة الافتتاحية عندما قام بعملية إسقاط مبكرة ثم تبعها بحركة انقضاض سريعة على خصمه وخنقه من الخلف لينهي النزال عند 4:15 من الجولة الأولى.

مع هذا النصر المثير، رفع فيتيكيفو رقمه القياسي إلى 8-1 وحصل على مكافأة أداء قدرها 50 ألف دولار أمريكي.

تن باو يقلب الطاولة على هان زي هاو

في معركة بقواعد المواي تاي لوزن غير مُقيّد (67.5 كغ)، سجل أسا تن باو أول فوز له بتغلبه على المنافس السابق في وزن الديك هان زي هاو.

في الدقائق الثلاث الأولى كان الصراع متقاربا بين الرجلين، لكن في الجولة الثانية سدد هان زي خطافاً أيسر صلب أرسل به "النينجا الأمريكي" إلى البساط.

لم يستسلم أسا تن في المشهد الأخير، وقام بتوجيه لكمات عقابية نحو وجه ورأس خصمه الجريح، مما أجبر الحكم على التلويح بنهاية المعركة بفوز الأمريكي البالغ من العمر 33 عاما الذي رفع سجله الإجمالي إلى 13-2.

الفلبيني الصاعد يهيمن على فارينيلي

سجل الفلبيني الصاعد جانلو مارك سانجياو الإنهاء السادس له على التوالي بعد عملية إخضاع رائعة في الجولة الأولى أمام ماتياس فارينيلي.

المقاتل، البالغ من العمر 20 عاماً، استهل مباراة فنون القتال المختلطة في (وزن 67.9 كغ) باستهداف خصمه بركلات الساق ومجموعات من اللكمات المتنوعة.

لتفادي القتال وقوفاً، بحث الأرجنتيني عن عمليات الإزالة والسيطرة على خصمه فوق السجاد لكن الفلبيني بقدراته المميزة في المصارعة انقض على ركبة "إل راستا" وأخضعه عند 58 ثانية من الجولة الأولى.

مدّد ممثل فريق لاكاي الثالث سلسلة انتصاراته في "ون" إلى 3-0 والإجمالي إلى 6-0 وأكسبه مكافأة أداء ثانية على التوالي بقيمة 50 ألف دولار أمريكي.

