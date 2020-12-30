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تأجيل الألعاب الآسيوية الشاطئية مجدداً بسبب كورونا

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أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي الأربعاء تأجيل دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة التي كانت مقررة في سانيا في الصين بين 2 و10 نيسان/أبريل المقبل إلى أجل غير مسمى، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وأوضح المجلس في بيان أن "الوضع في ما يتعلق بجائحة كوفيد 19 العالمية، قيود السفر والبروتوكولات الصحية في جميع أنحاء القارة، تسبب في اتخاذ قرار التأجيل".  
وأكد المجلس أنه سيتم تحديد موعد جديد للدورة بعد التشاور مع الشركاء، وأنه تشاور مع جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحصول على موافقتهم على خطوة التأجيل، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.  

وأضاف أن القرار اتخذ "بعد نقاش معمق بين المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الاولمبية الصينية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة بسانيا".  

وكانت الدورة مقررة أصلاً بين 28 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 6 كانون الاول/ديسمبر 2020، قبل أن يتم تأجيلها إلى نيسان/إبريل 2021.

وتسبب فيروس كورونا بإلغاء او تأجيل العديد من الاحداث الرياضية العالمية، أبرزها اولمبياد طوكيو الصيفي وبطولة أوروبا لكرة القدم من صيف 2020 الى 2021.
 

فيروس كورونا دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية
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