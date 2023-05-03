بينهم حبيب نورمحمدوف.. ماذا تعلّم مجتبى من نجوم فنون القتال؟

المدمّرة الباكستانية سيتوجّه يوم السبت 6 مايو /أيار بثقة إلى مركز "فيرست بنك سنتر" بولاية كولورادو لخوض مواجهة فئة الوزن الخفيف ضد النجم الأمريكي، سيج نورثكوت.

خلال معسكره التدريبي الأول في أكاديمية الكيك بوكسينغ الأمريكية ذات الشهرة العالمية في كاليفورنيا، شعر "ولفيرين" بالامتنان لتلقيه نصائح وإرشادات من مجموعة من نجوم فنون القتال المختلطة ومن بينهم بطل العالم السابق و"الأخ الأكبر" مثلما وصفه حبيب نورمحمدوف.

وقال مجتبى في تصريحات لموقع "ون": "مخيمي الأول تحت قيادة حبيب كان جيدا جدا. لقد تعلمت منه الكثير عن مهارات المصارعة. أخبرني بالنقاط التي يجب أن أركز عليها أكثر. لقد كان لطيفا للغاية، وهو مثل الأخ الأكبر".

وأضاف "ولفيرين": "هذا هو مخيمي الثاني في أكاديمية ((AKA. في المرة الأولى تدربت مع حبيب وإسلام ماخاشيف وشباب روس آخرين. لكن هذه المرة بسبب شهر رمضان، لم يتمكن نور محمدوف من المَجيء".

إلى جانب التعلم من خبرات حبيب، تلقى مجتبى المساعدة من نجوم أخرين في فنون القتال المختلطة ومدربي AKA رفيعي المستوى، من بينهم خافيير منديز وبوب كوك بالإضافة إلى أيقونة الوزن الثقيل المعتزل الأمريكي، كاين فيلاسكيز.

وأشاد اللاعب البالغ من العمر 30 عاما بالنجم الأمريكي:"كاين هو أحد الأساطير الحية في هذه الرياضة، وأنا محظوظ جدا لأنني أتدرب تحت قيادته. لديه خبرة جيدة جدا. لقد تعلمت منه تقنيات مميزة فيما يتعلق بالمصارعة".

الاحتكاك بمقاتلين ومدربين من الدرجة الأولى، طور من قدرات مجتبى وجعله واثق من نفسه أكثر وصرح مواطن كيتا الباكستانية: "أشعر أنني كنت أفتقر إلى الثقة من قبل لذلك حرصت على التدرب مع الأفضل، مع حبيب وإسلام وكاين والمدربين خافيير ورون وغيرهم من المقاتلين. الآن أنا على ثقة عالية جدا".

برقمه القياسي الإجمالي المثير للإعجاب 11-2، من بينها أربع انتصارات تحت راية بطولة "ون"، يتطلع النجم الباكستاني إلى تأمين أكبر فوز في مسيرته عندما يواجه سيج نورثكوت ذو الخبرة المماثلة.

مواطن تكساس، الذي غاب لسنوات منذ ظهوره الأول عام 2019، سيعود لصخب الحلبة بهدف محو خسارته السريعة بالضربة القاضية (29 ثانية من زمن الجولة الأولى) على يد المهاجم البرازيلي المعتزل كوزمو ألكسندر.

على الرغم من ادراكه لصعوبة المهمة ضد مجتبى، يسعى نورثكوت،27 عاما، أمام مواطنيه في كولورادو لتجاوز أخطائه الماضية وإعادة مسيرته إلى المسار الصحيح.

العرض الضخم المنتظر الذي سيبث على الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات beIN SPORTS، يتضمن معارك عالية المستوى بينها المواجهة الثالثة في فنون القتال المختلطة لوزن الذبابة بين البطل الأمريكي ديمتريوس جونسون والنجم البرازيلي أدريانو مورايس.

