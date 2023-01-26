بينهم العراقي أياد البدر... كوكبة نجوم المواي تاي يرفعون التحدي في عرض ONE Friday Fights 2

وكان العرض الأول لبطولة "ون" في ملعب "لومبيني" أقيم يوم الجمعة الفائت، افتتحه الإيراني محمد صادقي بانتصار تاريخي على اليوناني أنجيلوس جياكوميس.

عرض الجمعة، الذي يتضمّن 11 نزالاً تسعة منها تُقام بقواعد المواي تاي واثنين بقواعد الفنون القتالية المختلطة، يشارك فيه كل من العراقي أياد البدر والإيرانيان آرش مرداني ومحمد سياساراني من منطقة الشرق الأوسط.

البطاقة الكاملة للعرض المشوّق ستشهد سجالات بين نجوم ومواهب صاعدة تايلاندية ودولية في المواي تاي وفنون القتال المختلطة.

معركة ردّ الدّين بالنسبة لسانغماني

في مواجهة عودة طال انتظارها في الملاكمة التايلاندية لوزن الديك، يتواجه سانغماني بك.ساينشاي مع كولابدام "ليفت ميتيورايت" سور.جور.بيك أوثاي.

مع دقّ جرس الانطلاق النزال الرئيسي، يدخل سانغماني الملقب بـ "ذا مليون دولار بايبي" المعركة بهدف الفوز وردّ دين قديم يمتد لأكثر من عامين.

في آب/ أغسطس عام 2020، دارت معركة شديدة بين النجمين، توقع الجميع فوز سانغماني لكن كولابدام صدم جماهير الملاكمة التايلاندية في ذلك الوقت بإنهاء مواطنه في اللحظات الأخيرة من الجولة الأولى.

لن تكون أجواء حلبة "لومبيني" المشحونة، غريبة على المقاتلين اللذين يتمتعان بصيت جيد في بلدهما تايلند نظرا لإنجازاتهما العالمية وعروضهما المذهلة داخل الحلبة الشهيرة.

من المفترض أن يكون الصدام ملحميا، فسانغماني بطل العالم في الملاكمة التايلاندية سبع مرات يملك 3 انتصارات وهزيمة في أخر أربعة نزالات له في "ون"، في حين انهزم كولابدام، بطل العالم مرتين، في معركتين وفاز في مثلهما.

المشاركة الأولى للنجم العراقي أياد البدر

ستشهد حلبة لومبيني الأيقونية معارك أخرى ملتهبة في المواي تاي تجمع مزيجا من الرياضيين التايلانديين والدوليين.

الجماهير العربية والعراقية ستكون على موعد مع المعركة المنتظرة في المواي تاي لوزن الذبابة بين العراقي أياد البدر والماليزي إلياس غزالي.

المقاتل العراقي العشريني، يحلم بكسب التحدي في أول نزال له تحت راية بطولة "ون"، وتحقيق فوز تاريخي بأول معركة يخوضها على "لومبيني" مسرح أبطال المواي تاي.

في نزالات أخرى، يبحث القيرغيزي شيرزود كابوتوف، المنافس السابق لوزن الذبابة في سباق الجائزة الكبرى العالمي للمواي تاي، عن فوزه الثاني على التوالي في "ون" عندما يواجه ناكروب فيرتكس.

النجم الملقب بـ "الأسد" حقق فوزاً افتتاحياً في "ون" عندما تغلب بقرار الإجماع على الكندي- البوسني دينيس بوريتش.

كما يواجه بطل العالم في الملاكمة التايلاندية أربع مرات، يودليكبيت أور. بيتيساك، في الوزن غير المقيد (63.5 كغ) منافسه الروماني القوي سيلفيو فيتيز.

سيكون لفنون القتال المختلطة نصيب في هذا الحدث الشيّق، باقامة مواجهتين، الأولى في وزن المتوسط وتجمع الأسترالي هاري غريك "الذي لم يهزم" بالنجم الإيراني الصاعد وممثل فريق فينوم، أراش مرداني.

أما المواجهة الثانية في وزن الديك، فسيتحدى فيها لاعب الكيك بوكسينغ الأمريكي جاكوب وايمان منافسه الإنجليزي ريكاردو كانتينديغ-ستاغ.

إليك المعارك الكاملة لعرض ONE Friday Fights 2

• سانغماني بك.ساينشاي ضد كولابدام سور. جور. بيك أوثاي (مواي تاي – وزن الديك)

• شالامخاو بك.ساينشاي ضد بيتونغ كياتسونغريت (مواي تاي – وزن القشة)

• أفاتار بك.ساينشاي ضد محمد سياساراني (مواي تاي – وزن الريشة)

• شيرزود كابوتوف ضد ناكروب فيرتكس (مواي تاي – وزن الذبابة)

• يودوي كايوسامريت ضد سونغشانوي كياتسونغريت (مواي تاي – وزن الديك)

• يودليكبيت أور. بيتيساك ضد سليفيو فيتيز (مواي تاي – وزن الديك)

• بونغسيري بك.ساينشاي ضد فرزان تشيتشيك (مواي تاي – وزن الديك)

• هاري غريك ضد آرش مرداني (فنون قتالية مختلطة – وزن متوسط)

• إلياس الغزالي ضد أياد البدر (مواي تاي – وزن الذبابة)

• ماري رومت ضد ثاي-نغان لي (مواي تاي – وزن الذرة)

• جاكوب وايمان ضد ريكاردو كانتينديغ-ستاغ (فنون قتالية مختلطة – وزن خفيف)