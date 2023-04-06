بوكانغ ماسونيان... من دار الأيتام إلى نجم في فنون القتال المختلطة

وُلد ماسونيان في دولة ليسوتو الأفريقية، وعاش طفولة مليئة بالعراقيل، حيث فقد والدته المعيلة الوحيدة لأشقائه الأربعة وهو في عمر الثانية فقط، لينتقل فيما بعد للعيش مع عمته.

بسبب الوضع المادي المتردي لعمته وعائلتها، وضع بوكانغ في السادسة من عمره وإخوته في دار للأيتام في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا ليمضي هناك معظم شبابه وسط الحاجة والخصاصة.

ويعترف ماسونيان بمرارة ما عاشه: "في الحقيقة، مررت بأوقات عصيبة، لكن في الغالب، أحاول أن أبقى إيجابياً وأن أتذكر كل الأوقات الجيدة التي مرّت في حياتي. وبالنسبة لي، أعتقد أنه كان جزءًا من رحلة اكتشاف نفسي وما أحب. علمًا أنه لم يكن لدي أم أو أب للاعتناء بي، كنت دائم الامتنان للأشخاص من حولي الذين اعتنوا بي بالفعل".

على الرغم من الظروف الحياتية الصعبة وبنتيه الجسدية الصغيرة، كان ماسونيان متميزاً في رياضتي الرجبي وكرة القدم في المدرسة. وكان يحصل دائما على لقب رجل المباراة أو أفضل لاعب في البطولة.

يفتخر الجنوب أفريقي بلحظات تميزه تلك ويقول: "لطالما تغلبت على توقعات الآخرين الذين ينظرون إلى صغر حجمي على أنه عائق أمام التفوق والنجاح".

قصّة لقب "ليتل جاينت" أو العملاق الصغير

كان مدرس يدعى فينتر معجب بقصة حياة تلميذه بوكانغ ماسونيان وشخصيته القوية المحفزة للأطفال الآخرين في مواقف مماثلة.

يشرح ماسونيان: "لقد استلهم مدرسي من قصة حياتي وقال عدة مرات، إنه يحب أن يكتب كتابا عني ويسميه "العملاق الصغير " وذلك بسبب قدرتي على التغلب على أي تحد بغض النظر عن حجمه".

في وقت لاحق عندما بدأ بوكانغ القتال، طلب منه أن يختار لقبا لنفسه. حصل على بعض الأفكار وأخذ آراء زملائه في الفريق، لكنه في الأخير استقر على اسم "العملاق الصغير" لقب الطفولة الذي تذكره لاحقا.

بسبب قصر قامته وبنتيه الضعيفة (155 سنتيمترا و58 كغ)، حاول بعض أقرانه إحباطه لكن الجنوب أفريقي برز كرياضي موهوب بداية في المصارعة الحرة ثم في فنون القتال المختلطة، ولم يسمح لنفسه بالاستماع إلى الآراء الآخرين ضيقة الأفق واستمر في التركيز على العمل الجاد وإحاطة نفسه بأشخاص يؤمنون به.

مع مرور الوقت، بات مشهد الحياة يتّضح أمام "العملاق الصغير" وبدلا من الإسهاب في الحديث عن السلبيات، اختار التركيز على الأشياء الإيجابية التي أوصلته إلى "ون" أكبر منظمة قتالية في العالم.

مواجهة هيروبا مينوا

يستعد المقاتل، البالغ من العمر 28 عاماً، والمصنف ثانيا في فئة وزن القشّة للعودة إلى القتال في بطولة "ون" عندما يواجه الياباني هيروبا مينوا المصنف ثالثا في عرض ONE Fight Night 9 بملعب لومبيني الشهير في بانكوك بتايلاند.

سلّطت هزيمته الأولى في فنون القتال المختلطة ضد ملك الفئة جاريد بروكس الضوء على بعض الأخطاء في إعداد ماسونيان، لكنها في الوقت نفسه أعطته الدفعة اللازمة لمعالجتها حتى يتمكن من العودة أقوى.

بوكانغ بسجله الإجمالي 8-1 و2-1 في "ون" يعتقد أن عزيمته جنبا إلى جنب مع مهاراته ذات المستوى العالمي سيكونان مفتاح نجاحه ضد النجم الياباني بطل بطولة شوتو الوطنية السابق والفائز في نزالين من مجموع ثلاثة خاضها في "ون".

