بعد هزم دي ريدر.. تاي روتولو يحدّد خصمه المقبل

روتولو بطل العالم في الجوجيتسو البرازيلية، انتزع فجر يوم السبت الماضي فوزا بشق الأنفس على بطل العالم للوزن المتوسط دي ريدر في معركة مصارعة الإخضاع عن الفئة ذاتها، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم 3-0.

رغم الانتصار بقرار الإجماع لم يكن المصارع الشاب، 20 عاما، راضيا عن الأداء الباهت أمام دي ريدر وعبر عن ذلك في تصريحات صحفية تلت نزاله بعد عرض ONE Fight Night 10.

وقال: "أدائي لم يكن جيدا هذه الليلة، لم أتمكن حقا من إظهار ما كنت قادرا عليه. لم أشعر أنني ألهمت بالطريقة المثلى. هدفي في كل مرة أخطو فيها على السجاد هو إلهام الناس لممارسة رياضة الجوجيتسو، واحتضانها".

تاي شقيق بطل العالم في مصارعة الاخضاع للوزن الخفيف، كايد روتولو، يرى أنه عليه تجاوز النقائص وتعديل ما يجب تعدليه وقال: "سأنظر فقط إلى مباراتي الليلة. يجب علي إصلاح جميع أخطائي حتى لا أفوز بهذه الطريقة مرة أخرى. رغم ما يقال أنا لست متحمسا للغاية لهذا الانتصار".

روتولو يحدد إسم المصارع الذي يرغب في مواجهته

طالب روتولو بشكل علني مواجهة نجم الجوجيتسو نيكولاس ميرغالي وصرح في المؤتمر الصحفي: "ميرغالي هو التالي. إنه أكبر قليلا من رينير دي ريدر لكنني أريد رأسه".

وأضاف المعجزة الأمريكية في الجوجيتسو: "أريد محاربة ميرغالي بغض النظر عن أي شيء. أشعر أنني يجب أن أفعل ذلك. يمكنني مواجهة رجال أكبر مني حجما. هو الرجل الذي أريد أن أتنافس معه".

البرازيلي نيكولاس ميرغالي، 28 عاما، هو بطل العالم عدة مرات في الحزام الأسود للجوجيتسو (وزن 94.3 كغ) ولديه مسيرة احترافية مليئة بالانتصارات الرائعة بلغت 83 فوزا مقابل 19 هزيمة وتعادل وحيد.

مواطن مدينة ريو غراندي دو سول، المعروف باتقانه للحركات الدفاعية المتطورة مثل (Lasso Guard, De La Riva Guard) إلى جانب هجمات أوموبلاتا، وأسلوبه العدواني، قد يكون خصما صعب المراس على الأميركي في حال تواجها تحت راية "ون".