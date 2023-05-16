بعد نهاية ONE Fight Night 10... أسئلة مهمّة تنتظر الإجابة

في أعقاب هذا العرض وبعد هدوء ضجيج أحداث حلبة "فيرست بنك سنتر" في كولورادو طفت على الواجهة خمس أسئلة ملحّة حول بعض المقاتلين.



1. هل سيعتزل ديميتريوس جونسون أم سيواجه خيرات أحمدوف؟

بحسم مواجهته الثالثة مع أدريانو مورايس ونجاحه في الدفاع عن حزامه الذهبي أثبت ديميتريوس جونسون، 36 عاما، أنه في أفضل حالاته ويمكنه مواجهة تحديات جديدة رغم فكرة الاعتزال التي ترواده.

جونسون أفضل المقاتلين في التاريخ، قرر استشارة عدد من أساطير الرياضة في قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن الاعتزال. وقال "مايتي ماوس": "سنرى، ما زلت شاباً. سأتحدث مع أقراني، أويرجاه فيبر وجورج سان بيير وحبيب نور محمدوف. سأشاور هؤلاء وأسألهم لماذا توقفتم عن القتال؟".

وفي حال عدم اتخاذه لقرار خلع القفازتين، سينافس جونسون النجم الصاعد والمصنّف الثاني عن فئة وزن الذبابة وبطل العالم السابق خيرت أحمدوف، الذي حقق فوزاً السادس خلال عرض ONE Fight Night 10.

عندما سُئل جونسون عن إمكانية مواجهة الكزخي، قال: "خيرت أحمدوف فاز بسلسلة من ستة انتصارات. أحب أن أواجه مقاتلين لديهم سلسلة انتصارات متتالية لأنني أحب أن أنهي السلسلة. خيرت رياضي مذهل وقوي جداً. شاهدت نزاله ضد ريس ماكلارين في الجائزة العالمية الكبرى عام 2019. هو مصارع جيّد. عندما أفكّر أنني سأقاتله، أتحمّس لأنه بمثابة تحدٍ جديد، فهو يأتي بالجديد".

2. من هو خصم رودتانغ القادم؟

سجل بطل العالم لوزن الذبابة في الملاكمة التايلاندية منذ فترة طويلة، رودتانغ جيتموانيون، ضربة قاضية مميزة ضد إدغار تاباريس في الحدث الرئيسي المشترك.

"الرجل الحديدي" بسجله النظيف في الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ 14-0 بات لديه الكثير من المنافسين المحتملين.

دعا المقاتل الشاب 25 عاما، إلى نزال يجمعه ببطل العالم المتوّج حديثا بلقب المواي تاي لوزن الديك جوناثان هاغرتي.

النجم التايلاندي يمتلك أسبقية فوزين على "الجنرال"، لذلك يطمح لانتصار ثالث سيجعله بطل في وزنين مختلفين.يمكن أيضا لرودتانغ أن يتحدى ملك الكيك بوكسينغ في وزن الذبابة، سوبرلك كياتمو في مواجهة نارية بين أفضل مهاجمين محبوبين ومهيمنين في تايلاند.

ومن المحتمل أن يكون الياباني تاكيرو سيغاوا بطل العالم في الكيك بوكسينغ عدة مرات الخصم المقبل للنجم التايلاندي غير المهزوم.

3. من يوقف سطوة مايكي موسوميشي؟

أثبت بطل العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة، مايكي موسوميشي، أنه أفضل المصارعين على هذا الكوكب بفوزه على اليمني أسامة المروعي الذي كان يعتقد أنه أصعب اختبار للأمريكي.

لكن بدفاعه الناجح الثاني على التوالي عن حزامه الذهبي، يواصل مواطن نيوجيرسي هيمنته المطلقة على هذه الفئة وسط تساؤلات عدّة من قبيل، متى سيستمر بقاء موسوميشي في القمة. ومن هو المصارع في وزن الذبابة القادر على هزمه؟

4. هل ستصبح ستامب فيرتكس أول بطلة عالمية في ثلاث رياضات؟

أطاحت بطلة العالم السابقة في المواي تاي والكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذرة، ستامب فيرتكس، بأليز أندرسون بالضربة القاضية في نزال فنون القتال المختلطة عن فئة وزن الذرة.

مع الفوز الرائع، من المقرر أن تواجه المصنفة الأولى في فنون القتال المختلطة، النجمة الكورية الجنوبية هام سيو هي على اللقب العالمي المؤقت.

في حال نجحت في تجاوز " هامزانغ"، فستحفر التايلاندية البالغة من العمر 25 عاما اسمها في السجلات الذهبية كونها أول مقاتلة تحمل ألقابا عالمية في ثلاث رياضات مختلفة.

5. هل سيج نورثكوت جاهز لمنافسة الخمسة الأوائل؟

بعد انتصاره بحركة إخضاع مميزة على الباكستاني الخطير أحمد مجتبى، محا الأمريكي سيج نورثكوت ذكريات الظهور الأول المخيب للآمال في بطولة "ون" قبل أكثر من أربع سنوات.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، يعد من بين أكثر المواهب الواعدة في فنون القتال المختلطة ولديه كل الأدوات للدفاع عن حظوظه في فئة الوزن الخفيف. فهل سينجح في الحصول على مركز بين المقاتلين الخمسة الأوائل؟

