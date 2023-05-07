بعد فوزه على ماكلارين.. خيرت أحمدوف سينافس على اللقب العالمي

داخل حلبة "فيرست بنك سنتر"، سيطر الكازاخستاني أحمدوف المنافس المصنف الثاني ضمن تصنيفات فئة وزنه على المعركة المكونة من ثلاث جولات قتالية والتي شاهدها جمهور ولاية كولورادو.

النجم، البالغ من العمر 35 عاماً، وظف مهاراته العالية في المصارعة اليونانية-الرومانية، خلال المعركة لتسجيل النقاط عبر رمي واسقاط خصمه الأسترالي المتخصّص في مصارعة الإخضاع.

الأسترالي ماكلارين، 31 عاما، بحث في القتال وقوفا عن اللكمات والركلات الهجومية لكنه في المقابل اكتفى بالوضع الدفاعي في أغلب الأحيان عندما يسقط ه الكزخي على الأرض أو يدفعه نحو حائط القفص.

بعد ثلاث جولات منهكة لكلا المقاتلين، حصل أحمدوف على قرار إجماع القضاة الثلاثة ليكرّس سطوته على الأسترالي الذي تغلب عليه يوم 31 آذار/مارس من العام 2019، في ربع نهائي الجائزة الكبرى عن فئة وزن الذبابة في الفنون القتالية المختلطة.

بهذا الفوز السادس على التوالي والثامن له في بطولة "ون"، كسب ابن مدينة ألماتي في كازاخستان فرصة ذهبية لقتال ملك الفئة ديميتريوس جونسون الفائز على أدريانو مورايس بقرار الإجماع في الحدث الرئيسي.

"الكزخي" يطمح في معركته المقبلة ضد الأسطورة جونسون لاستعاد اللقب العالمي عن فئة وزن الذبابة الذي توّج به في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 على حساب أدريانو مورايس.

عندما التقى به بعد نهاية معركته مع مورايس، أبان خيرت تقديرا كبيرا لمنافسه المقبل جونسون وصرح: "أحترم جونسون كثيرا.. أعلم أنه بطل لا مثيل له لكنني أرغب في قتال شخص مثله. علينا القيام بذلك في أقرب وقت".

يُعتبر أحمدوف أحد أفضل نجوم الفنون القتالية المختلطة في تاريخ كازاخستان. حصد 30 انتصارا في مسيرته الإحترافية المستمرة من بينهم 18 إنهاء خارج بطولة "ون".

لم يتعرض ممثل Arlan MMA Pro Team / Tiger Muay Thai سوى لهزيمتين منذ ظهوره على مسرح أكبر منظمة قتالية في العالم عام 2015. خسر ضد البرازيلي أدريانو مورايس والفلبيني غيجي أوستاكايو بقرار الاجماع.