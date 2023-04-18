بعد غيابه لأربع سنوات... سيج نورثكوت يستعد لعودة قوية في ONE Fight Night 10

المقاتل الأمريكي، البالغ من العمر 27 عاماً، سيواجه الباكستاني أحمد مجتبى في نزال يُخاض بقواعد الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الخفيف خلال الحدث التاريخي لبطولة "ون" على أرض الولايات المتحدة الأمريكية.

يبدو النجم الأمريكي متحمّس للغاية للقتال ضد مجتبى وتحقيق انتصار مذهل يمحي به ذكرى هزيمته بالضربة القاضية في أول ظهور له في "ون" على يد البرازيلي المعتزل كوزمو "غود بوي" أليكساندر في 17 أيار/ مايو عام 2019 ضمن عرض ONE: Enter the Dragon.

على الرغم من غيابه لمدة أربع سنوات، يتطلّع نجم الكاراتيه السابق الذي تحول إلى لاعب فنون قتال مختلطة لإظهار أسلوبه القتالي الجديد في معركته ضد مجتبى ومعاركه المستقبلية أيضا.

علق مواطن تكساس بقوله: " لقد مرّ وقت طويل منذ آخر مرة قاتلت فيها، أعلم أن معركتي الأولى لم تسر كما هو مخطط لها. لذلك من الواضح أنني أريد العودة إلى هناك وتقديم أداء رائع". ويضيف سيج: "أود أن أكون قادرا على إنهاء المباراة، وجعل المسؤولين في بطولة "ون" فخورين بمن وقعوا معه".

المقاتل، المُلقّب بـ "سوبر"، أوضح أنه خلال فترة ابتعاده عن المنافسات عمل بجدّ وطور أسلحته القديمة وعززها بمهارات جديدة: "أعتقد أن لدي الكثير من الإمكانات لمواصلة النمو ومواصلة التعلم. أسلوبي متفجّر للغاية. نوع غير تقليدي وقوي جداً".

مهمة محفوفة بالمخاطر

في معركة لا تخلو من الصعوبات، يهدف نورثكوت بطل العالم للكاراتيه للشباب عدة مرات إلى تقديم عرض رائع يختمه بإنهاء الذئب الباكستاني الفائز على راهول راجو بالضربة القاضية وعلى حامل الحزام الأسود في الجوجيستو البرازيلي أبراو أموريم بإخضاع بارع.

يشعر الأمريكي بثقة وجاهزية للقتال في كل الظروف وضدّ أشرس المقاتلين. لكنه يدرك في الوقت ذاته أن مجتبى يمثل تهديدا خطيرا له: "لديه الكثير من الموهبة، وبالنظر إلى آخر نزالين، كان لديه هدفين. لذلك فهو بالتأكيد شيء أضعه في الاعتبار. لكنني أتدرب بجد، وأحاول التأكد من أنني مستعد لجميع السيناريوهات المتوقعة".

يرفض ممثل فريق Evolve MMA / Team Alpha Male توقع متى وكيف سيفوز بمعركته ضد مجتبى في كولورادو، لكنه يخطط لتقديم عرض يليق بعودة طال انتظارها، وأوضح في هذا الخصوص: "أنا لا أقدم أي نوع من التنبؤات. لكنني أبحث عن أداء رائع هناك. في جميع معاركي، أتطلع إلى محاولة إنهاء خصمي. هذا هو أسلوبي".

المقاتل السابق في منظمة "يو أف سي" (11-2)، تحدث بتفاؤل عن معركته المقبلة: "أحب أن أكون مثيرا وأن أقدم عرضا رائعا وقتالا رائعا للجميع. لذلك هذا شيء يمكنك توقعه".

طريق عودة نورثكوت إلى الدائرة لن يكون معبداً، لأنه سيواجه خصما يدرك أن قتاله في أمريكا بمثابة فرصة هائلة لإظهار قدرات ومواهب المحارب الباكستاني في الفنون القتالية المختلطة.

إلى جانب صراع نورثكوت ومجتبى المثيرة يتضمن عرض ONE Fight Night 10 مجموعة من المعارك الأخرى الصاخبة منها نزال الحدث الرئيسي على لقب وزن الذبابة للفنون القتالية المختلطة بين البطل الأمريكي ديمتريوس جونسون والبرازيلي أدريانو مورايس.

