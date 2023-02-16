بعد ظهر الجمعة... عرض ONE Friday Fights 5 القتالي من بطولة "ون"

العرض، الذي ينطلق على "بي إن سبورت" الساعة 3:30 بعد ظهر يوم الجمعة في 17 شباط/ فبراير، سيتضمّن مجموعة من معارك الملاكمة التايلاندية (مواي تاي) والفنون القتالية المختلطة.

صراع بين أفضل مهاجمين في تايلند

في كل مرة وبشغف كبير، تتنتظر جماهير ملعب "لومبيني" معركة الحدث الرئيسي لعرض ONE Friday Fights 5.

يتوقع أن يجلب كونغلاي أني مواي تاي، 24 عاماً، أسلوبه الشرس إلى المسرح العالمي ضد سبور بول تديد في معركة المواي تاي للوزن غير المقيّد (62.5 كغ).

يدرك كونغلاي أن ظهوره الأول في "ون" وضدّ واحد من المحاربين القدامى في حلبة لومبيني، سيكون بمثابة تحدّ جديد يضاف لمسيرته الحافلة لالمواجهات القوية. يملك ممثل فريق "أني مواي تاي" سجلاً مثالياً في المواي تاي بواقع 75-15-5.

في المقابل، يأمل سوبر بول – الذي شهد العديد من مواطنيه مثل نونغوهاما وسوبرلك كياتمو يصبحون نجوماً دوليين في بطولة "ون" – أن يسير على خطاهم لكن عليه أوّلا تحقيق بداية مثالية يوم الجمعة.

يملك سوبربول، 26 عاماً، سجلاً مثيراً للإعجاب (70-19-1) في "فن الأطراف الثمانية" – بما في ذلك بطولة العالم للاتحاد الدولي لجمعيات المواي تاي IFMA)) في عام 2021 - وقضى معظم عام 2022 في التنافس مع المنتخب الوطني التايلاندي في طريقه إلى الميدالية الفضية في الألعاب الدولية في الولايات المتحدة.

في صراع تايلاندي خالص أيضاً، يتواجه في الحدث الرئيسي المشترك كل من دانكريانغراي سينغا ماوين الشريك التدريبي لملك الكيك بوكسينغ السابق سوبربون سينغا ماوين، وسونغشانا تور بروسلي في نزال المواي تاي للوزن غير المقيّد: 130 كغ

وتشهد البطاقة الرئيسية أربع معارك في الملاكمة التايلاندية، بين بلويبانلان بك.ساينشاي ونامفونغنوي سور سوماي (وزن الذبابة)، وتيياي بك. ساينشاي مع البلجيكي جيلتي بلومارت (وزن الذرة) ويودبوانغارم لاكيبونثيرنغ خونسوك سور ديشابان (وزن غير المقيد: 50.8 كغ).

كما ستقام ثلاث معارك أخرى نارية في المواي تاي، حيث يواجه ريفو سور سوماي منافسه التركي فرقان كاراباغ بوزن 69.8 كغ، ويتنافس ديدوانجليك تديد مع تيميرلان بيكمورزاييف في نزال عن فئة وزن الذبابة.

وفي منافسات السيدات، تتنافس اثنتان من أفضل المقاتلات في المملكة المتحدة هما كلير رانكين وهانا برادي في مسابقة وزن غير المقيّد (58.9 كغ).

كما تواجه بلويموانغجان سمايل مواي تاي ضد البريطانية إيوني لورانس في وزن غير المقيد (59.8 كغ)

الفلبيني بيغتان والهندية بانو يرفعان التحدي في الفنون القتالية المختلطة

يهدف الفلبيني البارز فريتز "كيد تورنادو" بيغتان لجلب زوبعة من العدوانية إلى نزاله في وزن الذبابة ضد الموهبة الأوزبكية الصاعدة أدامكونوف نور محمد.

كيد تورنادو،27 عاماً، حقق خمسة انتصارات في ست مباريات خارج بطولة "ون"، لكنه يسعى الآن لتحقيق أقصى استفادة من فرصة قتاله في أول ظهور له بأكبر منظمة للقتال في العالم.

في السيدات، تأمل الهندية زيبا بانو، المُلقّبة بـ"ملكة القتال"، في تحقيق فوزها الأول في بطولة "ون"، لكنها ستواجه اختباراً صعباً ضد المقاتلة الروسية ألكساندرا سافيتشيفا.

وفي نزال آخر عن فئة وزن الذرة، تلتقي نجمة المصارعة اليابانية غير المهزومة، شيهيرو ساوادا منافستها الإيرانية الصاعدة ساناز فيازمانيش في مباراة قوية.

البطاقة الكاملة لعرض يوم الجمعة

• كونغلاي أني مواي تاي ضدّ سوبر بول تديد (مواي تاي - وزن غير المقيّد: 62.5 كغ)

• دينكريانغكراي سينغا ماوين ضد سونغشانا تور بروسيليه (مواي تاي - وزن غير المقيّد: 62.5 كغ)

• بلويبانلان بي كي سينتشاي مقابل نامفونغنوي سور سوماي (مواي تاي - وزن الذبابة)

• تياي بك ساينشاي ضد جيلتي بلومارت (مواي تاي - وزن القشة)

• بلويموانغجان سمايل مواي تاي ضد أيوني لورانس (مواي تاي - وزن غير المقيّد: 58.9 كغ)

• يودبوانغارم لاكيبونثيرنغ ضد خونسوك سور ديشابان (مواي تاي - وزن غير المقيّد: 50.8 كغ)

• ريفو سور سوماي ضدّ فرقان كاراباغ (مواي تاي – وزن غير المقيّد: 69.8 كغ)

• ديدوانجليك تديد ضد تيميرلان بيكمورزاييف (مواي تاي - وزن الذبابة)

• هانا برادي ضد كلير رانكين (مواي تاي - وزن غير المقيّد للسيدات: 58.9 كغ)

• فريتز بيغتان ضد آدمخونوف نور محمد (فنون قتالية مختلطة - وزن الذبابة)

• ألكساندرا سافيتشيفا ضد زيبا بانو (فنون القتال المختلطة - وزن القشة للسيدات)

• شيهيرو ساوادا ضد ساناز فيازمانيش (فنون قتالية مختلطة – وزن الذرة)