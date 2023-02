بعد ظهر الجمعة، البطل المغربي إلياس النهاشي يعود للقتال ضمن فئة وزن جديدة في عرض ONE Friday Fights 6

خلال عرض ONE Friday Fights 6، يخوض النهاشي، البالغ من العمر 26 عاماً، أول نزال له في الكيك بوكسينغ ضمن فئة وزن الديك، بعد أن هيمن على فئة وزن الذبابة لسنوات.



سيواجه نجم الفنون القتالية المغربي المقاتل الإيراني علي أشقر قدرتي سراسكان في النزال السادس ضمن بطاقة العرض الذي سينطلق الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة على "بي إن سبورت بريميوم 1".



النهّاشي يمتلك سجلاً نظيفاً في بطولة "ون"، وقد أحرز لقبه العالمي في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة على حساب التايلاندي بيتشدام بيتشيندي عن طريق الضربة القاضية التقنية خلال ظهوره الأول في المنظمة، ودافع مرتين بنجاح عن لقبه منتصراً على الصيني وانغ وينفينغ بقرار منقسم من الحكام و على بطل العالم الحالي سوبرلك كياتمو بإجماع الحكّام.



النهاشي تخلى عن لقبه العالمي في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذبابة لينتقل إلى فئة وزن الديك، ويأمل بأن يفتتح نزالاته ضمن هذه الفئة بانتصار على قدرتي سراسكان غداً.



من جهته، يأمل الإيراني قدرتي سراسكان، 26 عاماً، بأن ينتصر على حساب المغربي المرشح للفوز ليفتتح سجله في بطولة "ون" بفوز مدوٍ غداً.



سلسلة ONE Friday Fights هي عروض أسبوعية تقيمها أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم بطولة "ون" على ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك كل يوم جمعة.



وسيشارك في عرض ONE Friday Fights 6 مقاتل عربي آخر هو التونسي مروان حولي الذي يقاتل البلغاري بوغدان شوماروف في نزال كيك بوكسينغ عن فئة الوزن الخفيف في حين أنّ الحدث الرئيسي سيجمع التايلانديان غينغسانغليك تور لاكسونغ وكونغثوراني سور سوماي في نزال مواي تاي (ملاكمة تايلاندية) عن فئة وزن الذبابة.