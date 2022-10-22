بعد اشتباك ملحمي مع بيميان... جوناثان دي بيلا يتوّج بلقب "ون" العالمي في الكيك بوكسينغ

على ملعب أكسياتا أرينا الداخلي، انطلق النزال بوتيرة محمومة. تبادل المقاتلان الركلات المنخفضة القوية، ونجح بيميان، 19 عاماً، في توجيه بعض اللكمات اليسارية الخاطفة نحو خصمه الذي رد على الهجوم ببعض اللكمات المستقيمة.

وحقق دي بيلا، البالغ من العمر 26 عاماً، أفضلية نسبية في الجولة الثانية، حيث وجه لكمات مباشرة وركلات يسارية دقيقة نحو وجه وجسد جانغ.

ولم يهدأ النزال في بقية الجولات، إذ تبادل الثنائي اللكمات والضربات بنفس القدر من الشراسة كما في بداية المواجهة، فكان الإيطالي-الكندي يوجه اللكمة المستقيمة ويرد عليه الصيني بالركل المنخفض والقوي.

وكاد دي بيلا أن ينهي النزال بضربة قاضية دراماتيكة في الجولة الخامسة، بواسطة ركلة عنيفة برجله اليسرى أصابت مباشرة فك الشاب الصيني وأسقطته أرضاً، قبل أن يستجمع الأخير قواه ويستمر في المعركة التي انتهت بفوز دي بيلا بقرار الإجماع.

وبهذا الفوز، عزز دي بيلا سجله الإحترافي النظيف 11-0 مدوّناً بالتالي اسمه في سجلات أبطال الكيك بوكسينغ لـ "ون" في وزن القشة، سيما بعد اعتزال الأسطورة التايلاندي ساما جيانغاداو في فبراير/شباط عام 2022. كما أصبح أيضاً أول بطل عالمي من أمريكا الشمالية في بطولة "ون".

في المقابل، تلقى بيمان أو "فايتينغ روستر" الهزيمة الثانية له في سجله، وأخفق في دخول التاريخ كأصغر بطل عالمي صيني في الكيك بوكسينغ.

تفوّق ماكلارين وبالار في الفنون القتالية المختلطة

في الحدث الرئيسي المشترك أيضاً، تغلب المُصنّف خامساً في ترتيب الفنون القتالية لوزن الذبابة، ريس مكلارين على ويندسون راموس بالضربة القاضية التقنية في الجولة الثانية.

ونجح الكوبي غوستافو "إل غلاديادور" بالار صاحب المركز الرابع في تصنيف الفنون القتالية لوزن القشّة، في الفوز على أليكس "ليتل روك"سيلفا، بقرار منقسم.

وفي وزن الذبابة، واصل إيكو روني سابوترا المختصّ بالمصارعة سلسلة انتصاراته بعد فوزه بالإخضاع على بطل المواي تاي، يودكايكايو فيرتكس.

وفي فئة الوزن غير المقيّد في الكيك بوكسينغ، تفوق كونستانتين روسو على خصمه إسلام مرتضاييف بالإجماع، كما وهزم الفرنسي جيمي فينو منافسه الدنماركي نيكلاس لارسن بإجماع لجنة الحكم في نزال مواي تاي لوزن الريشة.