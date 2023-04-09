بطولة "ون": 12 معركة آسرة في عرض ONE Fight Night 12

في ملعب "لومبيني" للملاكمة، استمتع المشجعون باثنتي عشرة معركة آسرة، انتهت سبعة منها بضربات قاضية رائعة.

في التالي نقدم لك أبرز الأحداث من ليلة أخرى صاخبة في بانكوك بتايلاند.

بيتسوكومفيت بوي بانغنا يحافظ على سجلّه النظيف

مدّد بيتسوكومفيت بوي بانغنا سلسلة انتصاراته في "ون" إلى 3-0 بعد أن هزم كونغثوراني سور سوماي في نزال بقواعد المواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

المعركة امتدت لثلاث جولات، تبادلا فيها البطلان العالميان في ملعب راجادامنيرن للمواي تاي، جميع أنواع الضربات المسموح بها.

في نهاية المطاف، حصل بانغنا، 24 عاماً، على قرار الحكام الثلاث ليفوز بالنزال ويقترب أكثر من تصنيفات الخمسة الأوائل في فئته.

تعرّض بطل العالم في ملعب راجادامنيرن مواي تاي، موهوك نغوربانغكابي لخسارة قاسية أمام دنتونغتونغ سينغا ماوين في معركة وزن الذبابة.

احتاج المهاجم دنتونغتونغ لنحو دقيقتين من الجولة الثانية، ليسقط خصمه بالضربة القاضية بعد مجموعة من اللكمات المباشرة والعنيفة.

بهذا الفوز الرائع، قدم دنتونغتونغ، 21 عاماً، نفسه كمنافس قادم بقوّة في فئته المزدحمة بالنجوم.

بدوره، تغلب خونسوك سور ديشابان بقرار الإجماع على كوهتاو بيتسومنوك في صراع وزن الذرة، وبالقرار ذاته فاز بيتلامبون موادابلمبانغ على سونفو تديد في نزال مواي تاي لوزن غير مقيّد 58.96 كغ.

مهارات قتالية رفيعة وضربات قاضية مذهلة

في أقل من دقيقتين من الجولة الأولى، سجل كل من زيتا شور تشوكامنواي وتوبتيمثونغ سور جور ليكموانغنون فوزين مذهلين على حساب تشالاوان نغوربانغكابي وبيتشنومتشاي سور جور تونغبراتشين تواليا في وزني غير مقيّد 56.2 كغ و 55.3 كغ).

حسم الفرنسي رافي بوهيك، 31 عاماً، بصعوبة مواجهته في المواي تاي لوزن الديك ضد تاباوكايو سينغا ماوين. واحتاج البطل العالمي في فن الأطراف الثمانية 8 مرات، لقرار منقسم ليفوز بمعركته الأولى تحت راية "ون".

في الفئة ذاتها، واصل بطل تايلاند يودفوبا ويمانير عروضه الجيدة، بانهائه الإيطالي صامويل توسكانو بالضربة القاضية التقنية عند 2:22 في الجولة الأولى.

هذا الانتصار المذهل هو الثاني على التوالي ليودفوبا، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي سبق له التغلب على إلياس موساييف في أول مباراة يخوضها في بطولة "ون".

في مباراة مثيرة عن فئة وزن الذبابة انهزم الإيراني جواد بيغديلي أمام سامينغدام لوكسوان بالضربة القاضية التقنية عند 1:33 من زمن الجولة الثالثة.

سجّل الإيراني نقاطاً عديدة خاصة في الجولة الثانية حيث أوشك على انهاء خصمه بلكماته المحكمة.

مع بداية المشهد الأخير، استمر بيغديلي في التقدم والضغط ولكن في غفلة منه ألقى عليه التايلاندي لكمة يمينية صائبة رمته أرضا وتلاها بركلة طائرة على مستوى الرقبة حسم بها المعركة.

فوز مهّم، عزّز به سامينغدام سجله في "ون" 2-0 علماً أنه تغلب على الأوزبكي شاخريور جوراييف في نزاله الأول.

أنهت نونغام فيرتكس منافستها تشو نغا سزي بشكل مذهل في نزال مواي تاي وزن غير مقيّد 49.8 كغ. بعد ثوان قليلة من بداية الجولة الثالثة والأخيرة أطلقت فيرتكس لكمة مدويّة لتفوز بالضربة القاضية التقنية في مستهل مشوارها بـ "ون".

بداية مثالية لأشباييف ودو غيوم لي في "ون"

من هزيمة وشيكة إلى نصر مثير، هو العنوان الأبرز لمواجهتي وزن الريشة في فنون القتال المختلطة.

ففي الأولى، فاز الوافد الجديد القرغيزي نورزمان أشباييف بمعركته الحماسية أمام الماليزي المخضرم كيانو سوبا.

منذ البداية، أوشك سوبا على انهاء المعركة مبكراً بتسديده لكمة يمينية خاطفة أطاحت بالقرغيزي لكنه عاد سريعا للنزال.

استفاق أشباييف من الصدمة، وهاجم الماليزي بشراسة في أخر الجولة الثانية ولو لا جرس النهاية لحدثت الضربة القاضية التقنية.

بمجموعة لكماته القوية استمر القرغيزي في الضغط على الماليزي المنهك في الجولة الثالثة، وبنهايتها حصل على قرار إجماع الحكام وأحرز فوزه الأول في أكبر منظمة قتالية في العالم.

أما في الثانية، قلب الكوري دو غيوم لي الموازين معركته ضد البرازيلي غيلهيرم أنتونيس من خسارة وشيكة إلى فوز مبهر.

فرض البرازيلي هيمنته خاصة في الجولة الثانية بفضل لكماته اليسارية وضربات المرفقين المؤلمة التي تسببت في جرح فوق العين اليمنى للكوري.

ظنّ الجميع أن البرازيلي يسير نحو النصر، لكن دو غيوم لي كان له رأي أخر إذ طرح خصمه أرضاً بلكمة يمينية مباشرة ثم انهال عليه بضربات مسترسلة حسم بها المعركة عند 3:23 معلناً عن فوز مثير في أول ظهور له على المسرح العالمي.