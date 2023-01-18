بطولة "ون": هل تحصل مواجهة بين شينغيز ألازوف وريجيان إيرسيل قريباً؟

وعبّر الأذربيجاني ألازوف في عن رغبته الشديدة في قتال النجم السورينامي في الفترة المقبلة بقوله: "أنا أحب هذا [قتال إيرسيل]. أنا أحب هذه المعركة في وزن 77 كلغ".

قبل المعركة التي يتمنى حدوثها جماهير فنون القتال عبر العالم، أوضح ألازوف أنّ عليه أولاً بلوغ الوزن المحدد، فقال: "كنت مستعداً لهذا الاختبار قبل شهرين لكنني فقدت وزني. في مواجهة إيرسيل، يجب أن يكون وزني 77 كلغ".

منذ خسارته بقرار منقسم على أيدي إنريكو كيل في ظهوره الأول في "ون"، انتفض ألازوف، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية، توّجها بالفوز بالجائزة العالمية الكبرى في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة.

مؤخراً، انتزع ألازوف الحزام الذهبي في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة من حامل اللقب سوبربون سينغا ماوين بالضربة القاضية، مؤكداً أنّ تتويجه بالجائزة الكبرى لم يكن ضربة حظ بل جاء نتيجة لعمل مضنٍ ودؤوب.

بحزاميه الذهبي والفضي وسجلّه الإحترافي المميّز (59-5-1)، يطمح ألازوف، البالغ من العمر 29 عاماً، لمقارعة إيرسيل البطل المزدوج في "ون" برياضتي الكيك بوكسينغ والمواي تاي، الذي يُعد من أبرز الأسماء في عالم الفنون القتالية.



وقد حصد النجم السورينامي، الفائز ببطولة العالم في الكيك بوكسينغ خمس مرات، أول لقب عالمي للمواي تاي في الوزن الخفيف بتغلبه على التايلاندي الصاعد سينساموت كلينمي يوم السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولا يستبعد قبول إيرسيل، المُلقّب بـ" ذا إيمورتل" (أي "الخالد")، لتحدّي ألازوف لأنه ببساطة مقاتل متمرّس حافظ طيلة ست سنوات على سجله النظيف، إذ سجّل 19 فوزاً متتالياً، منها 7 في "ون".

ويحظى البطل، البالغ من العمر 29 عاماً، بسمعة قتالية جيدة واشتهر خلال المعارك بركلاته العالية المباغتة وضرباته الطائرة بالركبة. ويتطلّع إيرسيل لفرض هيمنة طويلة على مقاتلي فئتي الكيك بوكسينغ والمواي تاي للوزن الخفيف.

ودائماً ما يعتبر ممثل فريق "سيتودتانغ أمستردام مواي تاي" أنّ خوض معارك عالية المخاطر، وتحقيق انتصارات باهرة ضد أفضل المقاتلين، هي الطريقة المثلى لمواصلة بناء إرثه وكتابة التاريخ في عالم القتال.