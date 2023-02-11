بطولة "ون": نونغو ضد هاغيرتي في عرض ONE Fight Night 9 على بطولة العالم في المواي تاي لوزن الديك

النزال سيجمع اثنين من أفضل المقاتلين في التقدم إلى الأمام وتوجيه الضربات المباشرة، إذ يمتلك كل منهما القدرة على إنهاء المنافس بلكمات خطيرة.

ويأمل التايلاندي، البالغ من العمر 36 عاماً، بأن ينجح في الدفاع عن لقبه العالمي للمرة الثامنة على التوالي، بعد أن هزم سبعة مقاتلين حاولوا انتزاع حزامه منذ شباط/فبراير 2019.

من جهته، يمثل بطل العالم السابق في المواي تاي لوزن الذبابة هاغيرتي، الذي صعد حديثاً إلى فئة وزن الديك، تحدياً جدياً للأسطورة التايلاندية.

فقد انتصر البريطاني على أمثال ساما غايانغاداو ويوسف العسيري، ثم فاز مؤخراً بقرار منقسم على حساب فلاديمير كوزمين في نزال عن فئة وزن غير المقيّد (67.13 كغ).

خبرة هاغيرتي وانتصاراته ستمنحه الثقة الضرورية لمواجهة أحد أشرس المقاتلين في العالم، نونغو هاما – الذي كان يُعرف باسم نونغو غايانغاداو – الذي يمتلك سجلاً خالياً من الهزائم في بطولة "ون" 10-0 مع العلم أنه أنهى منافسيه في خمسة نزالات من العشرة.

مؤخراً، حقق نونغو فوزاً بالضربة القاضية في الجولة الثالثة على حساب ألافيردي رامازانوف في عرض ONE Friday Fights 1 الذي أُقيم في كانون الثاني/يناير.

بطولة "ون"، وهي أكبر منظمة قتالية في العالم، تستعدّ لعام من العروض الكبيرة، منها أول عرض ستقيمه على الأراضي الأميركية في مايو/أيار (ONE Fight Night 10). قبل ذلك، ينافس نجم المواي تاي وبطل العالم لوزن الذبابة بطل العالم في الكيك بوكسينغ سوبرلك كياتمو في ONE Fight Night 8.

ومؤخراً، وفي النسخة الرابعة من سلسلة عروض ONE Friday Fights الأسبوعية من بطولة "ون"، التي أقيمت بعد ظهر الجمعة 10 شباط/فبراير، شهد عرض ONE Friday Fights 4 لحظات ممتعة وإنهاءات مبهرة.