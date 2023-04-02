بطولة "ون": نهايات درامية وانتصارات مذهلة في 11ONE Friday Fights

أظهر نجوم المواي تاي وفنون القتال المختطلة مهاراتهم العالية في 12 نزالا مشتعلا ومليئاً بالنهايات الدّرامية والانتصارات المذهلة.

بعد اسدال السّتارعلى عرض ONE Friday Fights 11 نلقي الضوء على المعارك التي شهدت ستّ ضربات قاضية وفوز بالاخضاع.

سوبر بول يكرّس تفوّقه على كونغكلاي

كرّر سوبربول تديد فوزه على كونغكلاي أني مواي في مباراة العودة للمواي تاي في وزن غير مقيّد (62.5 كغ).

أظهر سوبر بول، 26 عاما، قدرات عالية في "السترايكينغ" وهاجم خصمه لغالبية وقت النزال ذو المستوى العالي. من جانبه واصل ويليامز التقدّم حتى الجولة الثالثة، باحثاً عن فرصة لإنهاء النزال مستخدما ضربات الكوع واللكمات.

لكن في نهاية المطاف، ظفر سوبر بول بفوز مستحق بقرار إجماع الحكام الثلاث ليرفع به رصيده الإجمالي إلى 72-19.

ركبة "إي تي" الطائرة ولكمة هاريسون الصائبة

لفت التايلاندي إي تي الوافد الجديد على بطولة "ون" إليه الأنظار في نزال بقواعد المواي تاي لوزن غير مقيّد (59.9 كغ).

في الحدث الرئيسي المشترك، دخل إي تي تديد في صلب الموضوع مباشرة وأطلق ركبة طائرة على الفكّ لم تمنح خصمه أي فرصة للنجاة ليفوز بضربة قاضية تقنية سريعة، بعد 37 ثانية من جرس البداية.

في مواجهة يمكن وصفها بمعركة المرفقين، نظراً لاستخدام المقاتلين لضربات المرفقين بكثافة طيلة النزال. خرج كوماووت إف إي غروب منتصراً ضد أفاتار بك. ساينشاي في نزالهما في وزن الديك.

بقرارمنقسم، سجّل كوماووت، 24 عاما، انتصاره الثاني في "ون"، في حين تلقى أفاتار خسارته الثانية توالياً.

أثبت الأسترالي تايسون هاريسون أنه مقاتل موهوب وسيكون له شأن كبير في فئته بعد إنهائه لرامبو مور راتانابانديت في معركة مواي تاي عن فئة وزن الديك.

آمن هاريسون، البالغ من العمر 22 عاماً، بقدراته وكان يضغط تارة على خصمه التايلاندي ويصمد أمام الهجمات العنيفة تارة أخرى. في اللحظات الأخيرة من الجولة الثالثة وجّه الأسترالي لكمة يمينية طرحت خصمه على السجّاد، ليفوز بعدها بالضربة القاضية.

بعد سبع سنوات من الابتعاد عن منافسات المواي تاي، عاد نجم الفنون القتالية المختلطة، يودكايكاو فيرتكس، من أوسع الأبواب ليحقق فوزاً مهمّاً في "فنّ الأطراف الثمانية".

خلال معركة وزن الذبابة، هزم التايلاندي، 32 عاماً، اليوناني أنجيلوس غياكوميس بقرار الإجماع لينجح بالتالي في استعادة نغمة الفوز. بينما لا يزال اليوناني الذي تعرض لهزيمته الثانية يبحث عن انتصار أول تحت راية "ون".

استمرت المقاتلة من هونغ كونغ الصينية يو ياو بوي في توهّجها بعدما أحرزت انتصارها الثاني على التوالي على حساب الأسترالية دافينا مارتن.

هذه المرّة، احتاجت ليو، البالغة من العمر 30 عاماً، لما يزيد عن جولتين لإنهاء مارتن بالضربة القاضية التقنية في نزالهما في المواي تاي عن فئة وزن الذرّة.

في معارك أخرى شيّقة في المواي تاي، أنهى بونغسيري سور جور يتشيبادرو منافسه بيتونغ كياتسونغريت بالضربة القاضية عند 1:57 من الجولة الأولى في نزال وزن القشّة.

كما فاز أولايليك شور هاباياك على بيتسوماي سور سوماي بقرار منقسم، بينما تغلب نامفونغنوي سور سوماي بالأغلبية على سونغفانغخونغ إف إي غروب.

شراسة الكازاخستاني ووحشيّة الياباني

اتسمت معارك فنون القتال المختلطة الثلاث بضراوة كبيرة ونهايات مذهلة بالضربات القاضية وحركة الإخضاع.

عن فئة وزن الخفيف، حقق الكازاخستاني علي قبض الله مع ظهوره الأول في "ون" فوزا مذهلا على حساب أليسون باربوسا.

في البداية، بدأ البرازيلي باربوسا المعركة بثقة كبيرة وكاد أن ينهي خصمه بلكمة يمينية قاضية لكن قبض الله أبان عن قدرة تحمل عالية وصمود كبير.

بمرور الوقت، ظهر الكازاخستاني بأكثر شراسة وأطلق لكمات عنيفة وضربات مرفق مدمرة تسببت في جرح عميق فوق العين اليسرى لمنافسه. في الجولة الثالثة لم يعد باربوسا قادراً على تحمل الألام مما أجبر الحكم على إنهاء المعركة بفوز قبض الله بالضربة القاضية التقنية في 2:22.

في وزن الديك، خاض المخضرمين الياباني تاتسويا أندو والإيراني علي معتمد حربا من بداية النزال وحتى النهاية التي كانت درامية.

منذ الانطلاق، تقاتل الرجلين دون هوادة ولم يتراجعا إلى الخلف اطلاقا. أوشك الايراني على أن ينهي المعركة لمصلحته. لكن الياباني قلب المعادلة عندما طرح خصمه أرضا بيسارية قوية وانهال عليه بلكمات مسترسلة حسم بها القتال بالضربة القاضية التقنية عند 1:38 من الجولة الثانية.

قدّمت القرغيزية أنيليا توكتوغونوفا نفسها بشكل ملفت مع ظهورها الأول في بطولة "ون" بفوزها على الروسية أليكساندرا سافيتشيفا في نزال فئة وزن القشّة.

استهلت الروسية النزال ببعض اللكمات اليسارية، في حين كانت توكتوغونوفا تبحث عن اسقاط منافستها أرضا وابراز مهاراتها في مصارعة.

عندما حصلت على فرصة القتال الأرضي، انقضت القرغيزية سريعا ونفذت حركة إخضاع مميّزة (تدوير العنق) أدّت إلى استسلام سافيتشيفا عند 2:14 من الجولة الأولى.