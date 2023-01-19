بطولة "ون": معركة لقب المواي تاي العالمي غداً في ONE Friday Nights 1

ويحظى النزال المرتقب، الذي تم تأجيله أكثر من مرة، باهتمام جمهور الفنون القتالية نظراً للسجل اللامع لكل من البطلين وسمعتهما القتالية المميزة في بطولة "ون".

قبل انضمامه إلى "ون" وحصوله على الحزام الذهبي، كان غايانغاداو أحد أكثر الرياضيين تتويجاً في تاريخ المواي تاي.

وقد ارتبط اسم أسطورة الملاكمة التايلاندية، 36 عاماً، بلمعب لومبيني بالعاصمة التيلاندية الذي سيحتضن العرض، وقد حقق عدداً من الجوائز والألقاب في الحلبة الأيقونية.

كما يمتلك غايانغاداو سجلاً نظيفاً في بطولة "ون" 9-0 لغاية الآن، وقد حقق سبعة انتصارات في منافسات اللقب العالمي منها أربعة متتالية بالضربة القاضية.

غايانغاداو سيواجه تحدياً مثيرا للاهتمام أمام رامازانوف المتسلح بالمهارات والخبرة لخوض الاختبار الصارم.

المقاتل الداغستاني، البالغ من العمر 28 عاماً، كسب حق المنافسة على بطولة المواي تاي لوزن الديك بعد أن أقصى من طريقه إسمين كبيرين في "ون".

تغلب رامازانوف على بونغسيري بي كي سينتشاي بالضربة القاضية وكابيتان بيتشيندي وبقرار منقسم ليرفع سجله إلى ثلاث انتصارات متتالية في المواي تاي، ليصبح مصنفاً ثانياً بين مقاتلي الفئة.

الفوز على بيتشيندي في عرض ONE 161، كان ثأريا بالنسبة لممثل فريق "فينوم ترينينغ كامب" لأن التايلاندي سبق وانتزع منه لقب "ون" العالمي للكيك بوكسينغ لوزن الديك في كانون الثاني/يناير 2021.

حالياً، وعلى الرغم من إدراكه لمهمته الشاقة أمام النجم التايلاندي وجمهوره الصاخب في بانكوك، إلا أن الروسي يهدف إلى إحداث مفاجأة بأسلوبه القتالي المتمرس ولكماته الارتجاجية.

يتمتع "بايبي فايس كيلر" بقوة لكم رهيبة تمنحه القدرة على حسم القتال لمصلحته في أي لحظة، وتجعله يشعر بزخم وثقة كبيرين قبل خوض معركته المكونة من خمس جولات.

من المؤكد أن هذه المواجهة التاريخية ستنتج معركة شرسة بين مهاجمين قويين لن يتراجعا خطوة إلى الوراء خلال القتال، وسيكونان حريصين على الإنتصار بعد إلغاء مواجهتين سابقتين بينهما.

قبل عامين، كان من المقرر أن يتواجه المقاتلين في معركة وزن الديك تجمع بطل العالم للمواي تاي ضد نظيره في الكيك بوكسينغ، لكن جائحة كورونا ألغت تلك المواجهة.

ثم تقررت معركة أخرى بينهما في عرض ONE X في آذار/ مارس الماضي، قبل أن يتم الغاؤها للمرة الثانية.

