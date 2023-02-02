بطولة "ون": كيف يستعد المقاتل العراقي مصطفى التكريتي لأهم نزال في مسيرته؟

فبعد تسع سنوات من النجاحات في حلبات الكيك بوكسينغ والملاكمة التيلاندية (المواي تاي)، يقف التكريتي غداً أمام خصم شرس داخل حلبة أيقونية في موطن المواي تاي ضمن سلسلة عروض لبطولة "ون" وهي أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم.

التكريتي، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، سيواجه التايلاندي رونغراوي سيتسونغبينونغ في ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التيلاندية بانكوك في نزال بقواعد المواي تاي عن فئة الوزن الخفيف.

التكريتي، الذي يمارس الفنون القتالية منذ سنة 2012، ليس غريباً على تايلاند. شاب العراقي انتقل إلى تايلاند خلال فترة انتشار جائحة كورونا منذ حوالى السنتين، وهو يتدرّب منذ ذلك الحين في نادي "فينوم" مع عدد من المدربين بهدف الاستعداد لخوض نزال ضد منافسين مثل رونغراوي.

ويؤكد التكريتي أنه جاهز لقتال منافسه، قائلاً: "استعداداتي كانت جيدة. امتد معسكر التدريب إلى شهرين تحضيراً لهذا النزال. وضعت مع مدربي خطة لعب بناءً على نقاط ضعف الخصم".

وأكمل، شارحاً خطته للعب في نزاله القادم: "بصورة عامة، سأكون حذر من الجانب الأيسر للاعب، فهو أعسر والجانب الأيسر نقطة قوته، لذلك سأتجنّبه وأكون أسرع منه في إحراز النقاط".

قبل انتقاله إلى تايلاند، خاض التكريتي تجارب لامعة في الفنون القتالية في بلده حيث فاز بالمركز الأول في بطولة العراق منافسات الكيك بوكسينغ لفئة الناشئين وفئة الشباب والمتقدمين بالإضافة إلى إنجازات مماثلة في المواي تاي.

مهمة التكريتي لن تكون سهلة أمام رونغراوي ، الذي أحرز أكثر من 150 انتصاراً في مسيرته الاحترافية. يمتلك التايلاندي، البالغ من العمر 27 عاماً، يداً يسرى قوية يستطيع من خلالها إنهاء النزالات بضربة قاضية.

التكريتي درس إمكانيات رونغراوي وحدّد تفصيلياً نقاط قوة خصمه ونقاط ضعفه. يعتبر العراقي أنّ خبرة نظيره التايلاندي والضربات التي يسددها بجانبه الأيسر تجعله خصماً خطيراً. إلا أنّ التكريتي، الذي بدأ تدريباته منذ أكثر من عقد من الزمن في الملاكمة، يرى أنّ رونغراوي يفتقر إلى المهارات العالية كملاكم.

ويأمل التكريتي أن يحقق فوزاً سيكون الأول لمقاتل عربي ضمن سلسلة بطولة "ون" الأسبوعية، ONE Friday Fights، التي تُقام كل يوم جمعة من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة على حلبة "لومبيني" الشهيرة التي تستضيف أبرز نزالات الفنون القتالية منذ قرابة السبعين عاماً.

وبعدما سجّل الإيراني محمد صادقي إسمه في التاريخ كأول مقاتل يحرز فوزاً في سلسلة عروض بطولة "ون" على حلبة "لومبيني"، تعرض العراقي إياد البدر لهزيمة بقرار مثير للجدل من الحكّام خلال عرض الأسبوع الماضي، بعدما قدم مستوى عالٍ في القتال أمام الماليزي إلياس غزالي.

في الحدث الرئيسي لعرض ONE Friday Fights 3، سيتواجه التايلانديان شورفا تور.سانغتينوي مع بيتسوكومفيت بوي بانغنا في نزال بقواعد المواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

التكريتي يأمل بأن يحقق فوزاً يعطي مسيرته الاحترافية زخماً إضافياً، ويضيف: " إن شاء الله أقدم مستوى يليق بإسم العراق وبإسم العرب بصورة عامة ويستمتعون بهذا النزال".

عرض ONE Friday Fights 3 ينطلق الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ويُعرض على قناة "بي إن سبورت بريميوم 1".