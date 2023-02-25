بطولة "ون": فابريسيو أندرادي يفوز ببطولة العالم لفئة وزن الديك

في الحدث الرئيسي لـ ONE Fight Night 7، فاز "وندر بوي" بالضربة القاضية التقنية على غريمه اللدود جون لينيكر ونصّب نفسه ملكا جديدا لفئة تعج بنخبة من المقاتلين اللامعين.

منذ انضمامه لبطولة "ون"، ظل النجم البرازيلي الصاعد يلاحق حلم التربع على قمة فئة وزن الديك. وكان قريبا من تحقيق ذلك في المعركة الأولى مع لينيكر قبل نحو أربعة أشهر لكن ضربة غير مقصودة تحت الحزام أجلت حلم حياته.

حلم أندرادي بات حقيقة

يوم السبت، حصل الشاب، 25 عاماً، على فرصة ثانية لتحقيق مراده. منذ الجولة الأولى، دخل أندرادي ولينيكر في شجار عالي المستوى وتبادلا الضرب و اللكم العنيف خاصة من جانب لينيكر الذي اعتمد على خطافيات يمينية قوية في محاولة لزعزعة خصمه.

ظل أندرادي ثابتاً ورد بلكمات مباشرة ومسترسلة وضعت لينيكر في مأزق كبير. ولولا جرس نهاية الجولة لسقط "هاندس اوف ستون" بالضربة القاضية.

أطلق كل مقاتل العنان لترسانته الهجومية الرائعة في الجولتين الثانية والثالثة. عاقب لينيكر خصمه بركلات الساق وقبضته اليمنى المضادة. لكن أندرادي استمر في اطلاق لكمات مستقيمة وجدت مستقرا لها في وجه "هاندس أوف ستون".

في الجولة الرابعة، نال التعب والضرر من لينيكر الذي انتفخ وجهه وتورمت عيناه بسبب لكمات أندرادي. الأخير استجمع ما لديه من مخزون طاقة لديه ليكثف من هجومه وينهي المعركة قبل وقتها القانوني.

فعلاً، حسم "وندر بوي" (أي "الفتى المدهش")، المعركة الضخمة لمصلحته، بالضربة القاضية التقنية. إذ لم يتمكن ملك وزن الديك السابق من خوض الجولة الخامسة بسبب تعرضه لجرح خطير فوق عينه اليمنى.

الانتصار بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، رفع به أندرادي رقمه القياسي إلى 9-2. لكن الأهم من ذلك حصوله على لقب "ون" العالمي الشاغر لوزن الديك.

في أسعد لحظة في مسيرته الإحترافية، بكى ابن مدينة فورتاليزا فرحا ليس بالانتصار على لينيكر فحسب وإنما لتغلبه الواضح على ظروف الفقر والخصاصة التي عاشها في طفولته.

لقد قطف الفتى الفقير ثمار ما تكبّده من شدائد ومتاعب واصرار على مطاردة حلم النجاح ولخصت أحد تصريحاته السابقة قصة إيمانه وتشبثه بهدفه: "إذا كنت تؤمن بشيء ما، فافعل ما يجب القيام به، لأنه في مرحلة ما ستنجح وتبلغ مرادك. نزرع اليوم لنحصد غداً".