بطولة "ون": عرض ONE Friday Fights 4... معارك ضارية وانتصارات مدوّية

يوم الجمعة 10 شباط/ فبراير، تحول ملعب "لومبيني" الأسطوري للملاكمة إلى ساحة لحروب ضارية وأخرى دمويّة بين نجوم المواي تاي والفنون القتالية المختلطة والكيك بوكسينغ.

إليك خلاصات النزالات الشرسة والضربات القاضية المسجّلة في عرض ONE Friday Fights 4.

دوانغسومبونغ يكسب مواجهته أمام باتمان

في الحدث الرئيسي، فاز دوانغسومبونغ جيتموانيون على باتمان أو.أتشاريا في نزال بقواعد المواي تاي لفئة وزن الذبابة.

باتمان البطل السابق في ملعب "لومبيني" سعى لعودة مظفّرة إلى المسرح الشهير، لكنه اصطدم بمنافس خطير وواثق اسمه دوانغسومبونغ.

النجم الصاعد دوانغسومبونغ، كان أكثر إصرارا لتحقيق بداية مثاليّة تحت راية "ون". في نهاية المعركة المضنية التي استمرت ثلاث جولات، نجح بفضل أدائه الجيد من انتزاع فوز بقرار الأغلبية.

بهذا الفوز، رفع المقاتل الشاب ،25 عاماً، سجلّه القياسي إلى (71-10-2)، محققا خطوة أولى ناجحة في خطته المستقبلية وهي المنافسة على الألقاب في بطولة "ون".

شراسة شاونغوه... ولكمة قاضية من التركي دينسر

في الحدث الرئيسي المشترك، حسم بيتشموانغسري تديد مواجهته مع مونغكولكاو سور.سوماي في صراع المواي تاي وزن الذبابة.

القتال بلغ أشدّه بين الرجلين اللذين استخدم أسلحتهما المتنوعة من ركل ولكم ومرفقين. استمر السّجال طيلة 15 دقيقة ليعلن الحكام الثلاثة بالاجماع عن فوز بيتشموانغسري تديد.

في المواي تاي لفئة وزن الذبابة، كانت المعركة بين المحاربين شاونغوه جيتموانيون والكامبودي آن بونهور بمثابة حرب ضارية.

منذ البداية، أطلق المقاتلين العنان للكمات العنيفة من كل حدب وصوب وسط صخب الجماهير الحاضرة في ملعب "لومبيني".

لكمات شاونغوه اليسارية المباشرة على الوجه والرأس كسرت صمود بونهور الذي احتاج لتدخل الحكم في الدقيقة 1:07 من الجولة الأولى لتجنب أضرار كبيرة.

لفوزه بالضربة القاضية التقنية وآدائه الممتع، حصل التايلاندي على مكافأة 10 آلاف آلاف دولار أمريكي.

أتم المقاتل التركي إردم طه دينسر مهمته بنجاح ضد الإيطالي أليساندرو سارا في نزال المواتي لوزن غير المقيّد.

دينسر، المُلقّب بـ "البروفيسور"، احتاج لنحو دقيقتين ليسجّل ضربة يمينية قاضية أصابت الإيطالي على مستوى الوجه وطرحته أرضاً.

المستوى الرائع للتركي الشاب،21 عاماً، منحه مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي. كما رفع سجله المثالي إلى 32-3.

البرتغالي ريس يصدم فيراري فيرتكس

وجّه البرتغالي فابيو ريس رسالة تهديد إلى جميع مقاتلي المواي تاي لفئة وزن الديك بعدما أنهى النجم التايلاندي فيراري فيرتكس بطريقة مذهلة.

انتظر ريس الملقّب بـ "ماركاو" حتى الجولة الثانية، ليعلن تفوّقه الواضح ويسقط فيراري بلكمة يسارية مدمّرة لم يقوى بعدها على الوقوف ومواصلة القتال.

بهذا الفوز، رفع البرتغالي رصيده الإجمالي إلى 21 فوزا مقابل ست هزائم. وفي تصريح له بعد نهاية المباراة، بعث ريس برسالة إلى ملك "ون" الحالي في وزن الديك نونغو قائلا: "أريد مقارعتك في المواجهة المقبلة لأنك أفضل مقاتل في هذه الفئة".

فنون القتال المختلطة

في الدقيقة 2:02 من الجولة الثانية، أنهى برونو أزيفيدو بالإخضاع معركته مع تاليخ غاميدوف في فئة وزن الديك.

منذ البداية، أظهر "مكاكو" عدوانية كبيرة، وهاجم بكل قوة مستخدما سلاح اللكم الذي نتج عنه سقوط غاميدوف على الأرض بعد تلقيه لكمة مباشرة على مستوى الوجه.

في الجولة الثانية، استمر البرازيلي في فرض هيمنته لينجح في إخضاع منافسه بعملية مثلث الخنق محققا بذلك انتصاره الأول في بطولة "ون".

أزيفيدو المعروف بـ "ماراكاو"، رفع سجله المثالي إلى 18 انتصارا و3 هزائم. بينما تعرض غاميدوف لهزيمته الأولى.

في معركة فئة وزن الذبابة، لم يجد التايلاندي بيتر دانيسو صعوبة في الفوز على منافسه عقيب أوان في الجولة الأولى.

منذ البداية كان دانيسو في طريق مفتوح لتحقيق انتصار سهل. ضغط على خصمه باللكم وضربات الركبة. في أوّل صراع أرضي، حاول الباكستاني إخضاع خصمه بمسكة قفل القدم لكن التايلاندي أفلت من الفخ.

جدّد التايلاندي هجومه الضاري باستخدام ضربات الركبة الساحقة نحو جسد أوان الذي انهار على ركبتيه لينقض عليه دانيسو باللكم القوي والمباشر ممّا دفع الحكم لانهاء النزال في الدقيقة 4:33، معلنا فوز دانيسو بالضربة القاضية التقنية.

انتصار إيراني حاسم في الكيك بوكسينغ

في المعركة الوحيدة بقواعد الكيك بوكسينغ لوزن الديك، انتزع الإيراني فاريا أمينيبور فوزا ثمينا أمام الياباني هيروكي سوزوكي.

منذ جرس الانطلاق، أبان الإيراني عن رغبة شديدة في الفوز وتجلى ذلك من خلال هجماته الدقيقة باللكمات التي أثرت نسبيا على الياباني. الأخير استعاد توزانه في باقي دقائق المعركة لكن مستوى الإيراني الإجمالي منحه الفوز بقرار منقسم.

فوز باهر للتشيلية فييرا في فئة السيدات

في المواجهة الافتتاحية للحدث، قدّمت الأرجنتينية مالينا غارسيا أداءً جيدا ضدّ الاسكتلندية جودي هومبر في معركة المواي تاي لوزن غير مقيّد.

هيمنت الأرجنتينية على مجريات المباراة بفضل مهاراتها في الملاكمة بينما اكتفت سجلت هومبر بعض النقاط بفضل الركلات العالية.

وبعد ثلاث جولات ممتعة، خرجت غارسيا منتصرة بعد حصولها على إجماع الحكام الثلاث.

في معركة دموية بقواعد المواي تاي لوزن غير المقيّد، انتصرت التشيلية فرانشيسكا “"ميس سكارفيس" فيرا على المقاتلة الشابة غوسيونغ فيرتكس (17 عاماً).

منذ البداية لم تتوقف المقاتلتان عن الضرب والهجوم مما تسبب في جروح دامية لبعضهما البعض. في الدقيقة 1:43 من زمن الجولة الثانية، انهالت فيرا بالضرب المبرح ليوقف الحكم النزال معلنا فوزها وحصولها على مكافأة 10 آلاف دولار أمريكي مقابل أدائها الرائع.



