بطولة "ون": ضربتان قاضيتان وفوز بالتنحية... أبرز ما حصل في عرض ONE Friday Fights 2

المعارك الـ 11 في المواي تاي والفنون القتالية المختلطة، شهدت ندية كبيرة وضربتين قاضيتين، أشعلت حماس الجماهير المحتشدة في ملعب "لومبيني" الشهير للملاكمة.

إليك أبرز ما حصل في عرض 2 ONE Friday Fights في بانكوك، تايلاند.



كولابدام يؤكد سطوته على سانغماني



في الحدث الرئيسي، نجح التايلندي كولابدام سور. جور. بيك أوثاي في تحقيق الفوز بقرار الإخضاع على مواطنه سانغماني بك.ساينشاي في النزال الملحمي بالمواي تاي لفئة وزن الديك.

وسط صخب كبير داخل حلبة "لومبيني" الأيقونية، أفشل كولابدام مخططات سانغماني للانتقام من هزيمته بالضربة القاضية في أب/أغسطس من العام الماضي في نصف نهائي بطولة المواي تاي.

تسلح كولابدام بالعزيمة والقوة طيلة المباراة وكاد أن يسقط خصمه بالضربة القاضية. محاولات سانغماني الجريئة لم تشكل خطورة على منافسه الذي حصد على إجماع مستحق من الحكام ليؤكد مرة أخرى أنه أحد أفضل نجوم المواي تاي في تايلاند.



ضربتان قاضيتان وفوز بالتنحية

حسم بطل العالم أربع مرات في المواي تاي يودليكبيت أور. بيتيساك نزاله ضد الروماني سيلفيو فيتيز بالضربة القاضية التقنية في صراع المواي تاي لوزن غير مُقيّد (63.5 كغ).

منذ دق الجرس، كان السجال ناريا بين الرجلين اللذين تبادلا الضربات العنيفة عبر استخدام اللكم والركل والمرفق.

في الدقيقة 2:10 من زمن الجولة الثانية، وجه بيتيساك كوعا مدمرا تسبب في نزيف جبين الروماني. بعد فحص الطبيب قرر الحكم إنهاء المعركة بفوز التايلاندي بالضربة الفنية القاضية.

في أحد أسوء المعارك خلال العرض، حسم الإيراني آرش مرداني الفوز لمصلحته بعد تنحية الأسترالي هاري غريتش.

في معركة الفنون القتالية المختلطة لوزن الوسط، كان أداء المحاربين ضعيفا برفضهما القتال في أغلب فترات النزال، ما دفع الحكم جاستن براون لرفع البطاقة الصفراء في وجهيهما.

بعد ذلك، تقدم مرداني مهاجما، لكن غريش استمر في الدفاع ليحصل على بطاقة حمراء قبل دقيقتين من نهاية المباراة. ليحقق الإيراني أول فوز احترافي له في ملعب "لومبيني".

في معركة أخرى، سجل الأمريكي جاكوب وايمان بداية مثالية في أول ظهور له ببطولة "ون"، بعد الفوز على البريطاني ريكاردو كانتينديغ-ستاغ في الفنون القتالية المختلطة لوزن الديك.

بدأ البريطاني ريكاردو كانتينديغ-النزال بشكل جيد حيث أصاب وجه منافسه بلكمات مباشرة. الأمريكي البالغ من العمر 20 عاما لكمات مباشرة على الوجه من خصمه أشعرته نوعا ما بالخوف ففضل نقل الصراع إلى الأرض.

على السجاد، حاول وايمان في أكثر من مرة اخضاع البريطاني بمسكة الخنق الخلفي إلا أن كانتينديغ-ستاغ كان يفلت من المصيدة.

لكن في الدقيقة 4:21 من زمن الجولة الثالثة، أسقط وايمان منافسه إلى الأرض ووجه له لكمات مباشرة أجبرت الحكم على إنهاء المواجهة.



ستة انتصارات بقرار الإجماع في المواي تاي

في الحدث الرئيسي المشترك، جعل التنافس الشديد بين المحاربين ونديتهم خلال 7 معارك برياضة المواي تاي بمختلف الأوزان، التكهن باسم الفائز صعبا نوعا ما. حسمت ست نزالات بقرار إجماع الحكام الثلاثة بينما انتهت واحدة بقرار الأغلبية الحكام.

في وزن الديك، فاز سونغشانوي كياتسونغريت على يودوي كايوسامريت، بينما تغلب بونغسيري بك.ساينشاي على التركي فرزان تشيتشيك الذي سجل انطلاقة صاروخية كانت توحي بأنه سينهي المعركة بالضربة القاضية لكن تراجع لياقته البدنية فسح المجال أمام التايلاندي للعودة وتسجيل نقاط مهمة في الجولتين الثانية والثالثة.

في وزن الذبابة، انهزم شيرزود كابوتوف أمام ناكروب فيرتكس، كما تعرض العراقي إياد البدر لخسارة غير مستحقة ضد الماليزي إلياس غزالي.

حسم التايلاندي شالامخاو بك.ساينشاي معركته مع نظيره بيتونغ كياتسونغريت في وزن القشة. بينما فازت الإستونية ماري روميه على الأمريكية ثاي-نغان لي في وزن الذرة.

بقرار أغلبية الحكام انتهت مواجهة وزن الريشة بين أفاتار بك.ساينشاي ومحمد سياساراني بفوز الأخير.

