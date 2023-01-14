بطولة "ون": شينغير ألازوف وسوبرلك كياتمو يفوزان ببطولتين وموسوميشي يدافع عن لقبه

كما حسم سوبرلك كياتمو نزاله ضد الإسباني دانيال بويرتاس، محرزاً بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة، مع العلم أنّ المنافس المُصنّف الأول في الفئة رودتانغ جيتموانيون حقق فوزاً أيضاً في العرض نفسه.

أما في النزال الثالث على بطولة عالمية في عرض بطولة "ون" الأول لعام 2023، فقد نجح ميكي موسوميشي بالدفاع عن حزام مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة.

ألازوف ينتزع اللقب من سوبربون

بدأ الصراع نارياً بين البطلين. سدّد التايلاندي ركلات بيمناه نحو الأذربيجاني-البيلارويسي الذي لم يبد تخوفه من حامل اللقب وهاجمه بلكمة أصابت ذقنه.

في الجولة الثانية، بدأ ألازوف المصنف أولاً ضمن فئة وزنه الصراع بثقة أكبر مراهناً على سلاحه الفتاك وهو اللكمات المباشرة. سدّد يمينية ثقيلة زعزعت ممثل فريق "سينغا ماوين"، وتبعها بأخرى أدت إلى سقوطه وسط ذهول الحضور في حلبة "إمباكت آرينا" بالعاصمة التيلاندية بانكوك.

بعد استكمال العدّ للثمانية عاد سوبرون إلى القتال، لكن "تشينغا" واصل بقبضته الحديدية النيل من كبرياء المقاتل التايلاندي وأسقطه إلى الأرض مرة أخرى.

عندما استأنف الحكم المعركة، ركض ألازوف نحو خصمه مسدّداً المزيد من اللكمات والركلات العنيفة، ثم أطلق يمينية مدمرة أنهى بها النزال في الدقيقة 1:03 من الجولة الثانية.

بهذا الانتصار المدهش، حصل المقاتل البالغ من العمر 29 عاما على الحزام الذهبي لبطولة العالم للكيك بوكسينغ لوزن الريشة ليضمه إلى حزامه الفضي للجائزة الكبرى.

وتقديراً لآدائه الرائع في النزال نال ألازوف مكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار أمريكي.

سبورلك بطل الكيك بوكسينغ الجديد لوزن الذبابة

نصّب التايلاندي سوبرلك كياتمو نفسه بطلاً جديداً للعالم في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذبابة، بعد تغلبه بإجماع الحكّام على منافسه الإسباني دانيال بويرتاس.

تحقيق سوبرلك لحلمه الكبير لم يكن سهلاً، بل احتاج منه مجهوداً ضخماً. فمنذ بداية النزال، اعتمد التايلاندي على استراتيجية الاحتواء، فحاول أن يخفّف من وطأة هجمات بويرتاس ويستخدم ركبتيه وساقيه لتسديد هجومات مدروسة تفقد خصمه الإسباني توازنه.

رغم ذلك، كان بويرتاس يتقدم بلا توقف ودون خوف محاولاً أن يسدّد ضربات قوية تُنهي المعركة لمصلحته.

في الجولة الثانية، واصل ممثل فريق "كياتمو جيم" استخدام ركلاته المنخفضة والعالية المتكررة لإبقاء منافسه في المدى. لكن الإسباني لم يتراجع، وتسببت إحدى لكماته القوية في تذبذب "آلة الركل".

تلك اللكمة كانت بمثابة تحذير لسوبرلك، الذي أطلق في الجولة الثالثة يمينية أصابت بويرتاس وكادت أن تسقطه أرضا. ضغط التايلاندي بلكمات أخرى بحثا عن القاضية، لكنه لم يتمكن من إنهاء النزال.

في الجولة الرابعة، كان القتال متقطعاً بسبب لجوء سوبرلك المتكرر إلى مسك خصمه، ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، علماً أن حركة المسك تُعد ممنوعة في رياضة الكيك بوكسينغ.

في الجولة الخامسة والأخيرة، حاول كلا المتنافسين رغم إعيائهما الشديد إفراغ ما تبقى في جعبتهما من قوة، لأجل الحزام الذهبي الذي كان من نصيب سوبرلك.

بعد انتهاء النزال، رحّب بطل وزن الذبابة الجديد بجميع المنافسين، قائلاً: "أنا لست حامياً لهذا الحزام... من يريد أن يأتي ويأخذه مني، فعليه أن حاول".

موسوميشي يحافظ على لقبه العالمي في مصارعة الإخضاع

على الرغم من أنه لم يستطع إنهاء المنغولي غانتومور باياندورين، نجح الأمريكي ميكي موسوميشي في الدفاع عن لقبه العالمي في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة بإجماع الحكّام.

في معركة الدفاع الأول عن لقبه العالمي، بدأ موسوميشي النزال بمسك المنغولي ثم هاجمه بمسكة أوموبلاتا (تقنية تثبيت الكتف) قبل أن ينتقل بسرعة إلى تشابك وضعيات الساق وهجمات الكعب.

بطل العالم خمس مرات في الجوجيستو البرازيلي، أمضى أكثر من خمس دقائق كاملة وهو يحكم قبضته على قدم خصمه محاولا إخضاعه، لكن المنغولي أفلت بأعجوبة ورفض الاستسلام.

في الدقيقتين الأخيرتين، انقض"دارث ريغاتوني" على باياندورين وخنقه من الخلف بهدف اخضاعه ووضع حد لمقاومته لكنه لم يستطع تحقيق مبتغاه.

في النهاية، حصل المصارع، البالغ من العمر 26 عاماً، على قرار الحكّام، ونجح بذلك في الحفاظ على لقبه العالمي للمرة الثانية على التوالي.