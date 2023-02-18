بطولة "ون": ريجيان إيرسيل ضد سينساموت كلينمي على لقب بطولة العالم في المواي تاي للوزن الخفيف

وقررت إدارة المنظمة منح كلينمي فرصة جديدة للمنافسة على اللقب العالمي بعدما قدم أداءً مميزاً في النزال الأول بين الرجلين الذي حسمه قرار أغلبية الحكّام بعد خمس جولات من القتال الشرس.

و Friday Fights هي سلسلة من العروض الأسبوعية التي تقيمها بطولة "ون" في ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك كل يوم جمعة الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة وتُعرض على "بي إن سبورت".

ويدافع إيرسل، المُلقّب بـ”ذا إمورتل” (أي "الخالد”) عن لقبه للمرة الأولى ضد التايلاندي سينساموت كلينمي في الحدث الرئيسي للعرض الذي يُقام يوم الجمعة 17 آذار/مارس المقبل.

ويدخل المقاتلان النزال على معرفة ببعضمها بعد أن خاضا معركة متقاربة في أول نزال على الحزام امتدت إلى خمس جولات قتالية خلال عرض ONE Fight Night 3 المُقام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الهولندي-السورينامي إيرسيل هو بطل العالم في رياضتين، إذ يحمل حزام بطولة العالم في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف، إلى جانب بطولة العالم في المواي تاي عن فئة الوزن نفسها. ويمتلك سجلاً احترافياً نظيفاً في بطولة "ون" يبلغ 7-0.



من جانبه، حصل منافسه التايلاندي على فرصته الأولى للمنافسة على بطولة العالم بعدما حقق فوزين متتاليين بالضربة القاضية على حساب نيكي هولزكن وليام نولان، قبل أن يتعرض لهزيمة على يد إيرسيل.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب "لومبيني" للملاكمة معركة متقاربة عن جديد بين المقاتلين الشرسين على البطولة العالمية ينتظرها عشاق الفنون القتالية حول العالم.