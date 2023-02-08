بطولة "ون": رودتانغ يواجه سوبرلك على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ في عرض ONE Fight Night 8

لأول مرة خلال مسيرتيهما، سيتواجه المقاتلان البطلان، اللذان يمتلكان سجلين احترافيين مذهلين في الفنون القتالية، خلال العرض المرتقب الذي سيُقام فجر السبت في 25 آذار/مارس.

وكان سوبرلك، البالغ من العمر 27 عاماً، قد حقق بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة بعد تغلبه على الإسباني دانيال بويرتاس خلال عرض ONE Fight Night 6 الذي أُقيم في كانون التاني/يناير، في حين اعتلى رودتانغ تصنيفات مقاتلي الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذبابة بتحقيقه فوزاً بإجماع الحكّام على حساب الصيني جيدو ييبو في العرض نفسه.

سوبرلك ، المُلقّب بـ”ذا كيكينغ ماشين” (أي "مكنة الركل") لامتلاكه ركلات قوية تهزّ المنافسين، حقق انتصارات كبيرة على أكبر الأسماء في عالم الفنون القتالية، وهو بطل عالم في المواي تاي لأربع مرات ويمتلك سجلاً احترافياً يبلغ 132-29-4. وقد حقق سوبرلك فوزين متتاليين على حساب زميل رودتانغ الشهير بانباياك جيتموانيون.

أما رودتانغ، فقد عبّر بعد انتصاره الأخير عن أمله في المنافسة على اللقب العالمي في الكيك بوكسينغ بعدما نجح بالدفاع عن لقبه العالمي في المواي تاي منذ آب/أغسطس 2019.

المقاتل، البالغ من العمر 25 عاماً، يمتلك سجلاً احترافياً مثالياً في المواي تاي والكيك بوكسينغ (13-0) في بطولة “ون”.

منذ انضمامه إلى "ون" في عام 2018، كرّس رودتانغ، المُلقّب بـ"الرجل الحديدي"، نفسه كواحد من أفضل المقاتلين وأشرسهم في العالم، منتزعاً الحزام الذهبي من جوناثان هاغيرتي، وناجحاً في الدفاع عنه في أربعة نزالات.