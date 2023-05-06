بطولة "ون": ديميتريوس جونسون يحافظ على بطولة العالم بفوزه على أدريانو مورايس في ONE Fight Night 10

وفي الحدث الرئيسي لأول عرض تقيمه بطولة "ون" على الأراضي الأمريكية، أثبت جونسون تفوّقه على البرازيلي في النزال الثالث بين النجمين بعد أن حقق كل منهما فوزاً على الآخر في المواجهتين السابقتين.

النزال جاء متقارب المستوى، بدأه النجمان بحذر شديد، إذ حاول كل منهما أن يقرأ خطة لعب الآخر في الجولة الأولى، والتي اعتمد مورايس خلالها على الركلات المنخفضة.

في الجولة الثانية، أظهر مورايس نشاطاً كبيراً، فتقدّم لمهاجمة بطل العالم، مسدّداً لكمة يمينية قوية، وضربات بالركبة، ليأتي الردّ من جونسون الذي عمد إلى مسك نظيره البرازيلي للحد من هجوماته الخطرة. وقبل أن تنتهي الجولة الثانية، نجح جونسون في إسقاط مورايس إلى الأرض، لكن البرازيلي خرج بسرعة من دائرة الخطر.

في الجولة الثالثة، بدأت الكفة تميل بوضوح لمصلحة جونسون. المقاتل، الذي يُعدّ الأبرز على مر العصور (GOAT) في الفنون القتالية المختلطة، استفاد من تراجع أداء مورايس الذي بدا عليه التعب. البرازيلي خفف من نسق النزال من خلال مسك نظيره الأمريكي، ودفعه نحو حائط القفص، وتسديد ضربات مباشرة. لكن خطة مورايس لم تكن ناجحة، إذ كان جونسون يردّ على كل ضربة يوجّهها مورايس بضربة أقوى.

فعندما سدّد مورايس ضربة بالكوع ردّ عليه جونسون بضربة مماثلة أكثر قوة. وتابع جونسون تفوّقه عندما أصاب وجه مورايس بركلة يسارية مرتفعة في الثواني الأخيرة من الجولة الثالثة.

أكمل جونسون تفوّقه على مورايس في الجولة الرابعة فوجّه ركلة يسارية مرتفعة وسدد لكمة يسارية تبعها بعد ثوانٍ بضربتين بالكوع وبالركبة. رغم أنه تحمّل ضربات جونسون إلا أنّ البرازيلي، البالغ من العمر 35 عاماً، بدا منهكاً وغير قادر على مجاراة النجم الأمريكي. لذلك، عاد مورايس إلى الاعتماد على مسك جونسون، ودفعه نحو الحائط، لكن الأخير لم يترك مجالاً لإسقاطه، وتمكّن من الردّ بضربة بالركبة تبعها سريعاً بضربة بالكوع.

في الجولة الخمسة والأخيرة، تقدم جونسون إلى الأمام في محاولة لإنهاء النزال ونجح في إصابة خصمه بلكمة يمينية مستقيمة. أما مورايس، الذي كان يدرك أنه يقترب من الخسارة، بحث عن ثغرات في دفاع الأمريكي، فسدّد ركلة خلفية ومن ثم ضربة بالركبة. ردّ جونسون على تقدّم البرازيلي بمحاولة لإسقاطه مجدداً إلى الأرض بهدف إخضاعه، إلا أنّ البرازيلي تصدى لمحاولات جونسون.

في الدقائق الأخيرة من النزال، وجّه جونسون لكمتين علويتين، وقبل حوالى نصف دقيقة من قرع جرس النهاية، حاول مجدداً أن يسقط مورايس مجدداً ولكنه لم ينجح في ذلك.

حسم قرار الحكّام النتيجة لمصلحة جونسون بالإجماع، ليحتفظ باللقب العالمي، ويؤكد تفوّقه على المقاتل الوحيد الذي نجح في إسقاطه بالضربة القاضية خلال مسيرته الرياضية اللامعة.

وكان جونسون ومورايس قد تقابلا في نزالين سابقين، فاز مورايس النزال الأول في نيسان/أبريل من العام 2021 بالضربة القاضية، قبل أن يعود جونسون ويعادل النتيجة في آب/أغسطس الماضي، وذلك في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 1.

جونسون، الذي كان قد أعلن عن نيته الاعتزال قريباً، أكد بعد فوزه أنه لم يتخذ قراره الأخير حول مستقبله في الفنون القتالية. وأكد النجم، البالغ من العمر 36 عاماً، أنه سيتشاور مع زوجته في الموضوع.

يُذكر أنّ بطل العالم السابق والمصنف الثاني في فئة الوزن نفسها، خيرت أحمدوف، دخل إلى الحلبة بعد انتهاء النزال وأعلن عن رغبته في مواجهة جونسون. وكان النجم الكزخي قد فاز على المقاتل المصنف الرابع ريس ماكلارين بإجماع الحكام في وقت سابق خلال العرض نفسه.