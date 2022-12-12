بطولة "ون": خمسة نجوم فنون قتالية اعتزلوا في عام 2022

فبعد مسيرات حافلة قرر هؤلاء المقاتلين أن يعلّقوا قفازاتهم – ومنهم من خاطب الجمهور الحاضر مباشرةً ليعلن انتهاء مشواره الاحترافي في الحلبة.

في التالي نسترجع مسيرات خمسة من أبرز نجوم الفنون القتالية في بطولة "ون" الذين اعتزلوا هذا العام.

1. براندون فيرا

أحد أبرز الأساطير في تاريخ الفنون القتالية المختلطة، أعلن براندون فيرا اعتزاله رسمياً من داخل حلبة "ون" خلال عرض ONE 164.

فيرا تلقى خسارة بالضربة القاضية التقنية من أمير علي أكبري في آخر نزالاته في بطولة "ون" – لكن الخسارة لا تخفي حقيقة أنه أحد أساطير هذه الرياضة، وأحد أكبر نجوم "ون" للوزن الثقيل.

فيرا، الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، هو أول بطل عالم للوزن الثقيل في "ون"، يمتلك ضربة قاضية قوية أذهلت جمهور الفنون القتالية، وأنهت جميع النزالات التي فازها في الجولة الأولى.

المقاتل الفلبيني، الذي أظهر رشاقة كبيرة لوزنه خلال مسيرته الحافلة، اختار أن يودّع الرياضة الأحب على قلبه في عاصمة بلده مانيلا حيث لديه جمهور كبير سانده طوال مسيرته الاحترافية اللامعة.

2. مهدي زعتوت

بعكس فيرا، أنهى المقاتل الجزائري مهدي زعتوت مسيرته بفوز مستحق على الأمريكي آسا تن باو خلال عرض ONE Fight Night 2 في تشرين الأول/أكتوبر.

زعتوت، الذي نافس على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الديك، توجّه لجمهور الفنون القتالية بعد انتهاء النزال، معلناً اعتزاله ونيّته قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

3. كوزمو أليكساندر

أما النجم البرازيلي كوزمو أليكساندر، فأعلن اعتزاله خلال عرض ONE Fight Night 4 بعد مسيرة رائعة تخللتها ضربات قاضية قوية في نزالات مثيرة لن ينساها عشاق الفنون القتالية.

أليكساندر احترف الكيك بوكسينغ والمواي تاي والفنون القتالية المختلطة، وعُرف بقوته وأسلوبه القتالي الشرس داخل الحلبة، قبل أن يعلن في تشرين الثاني/نوفمبر إنهاء مسيرته بعدما فاز على خوان سيرفانتيس.

4. جون واين بار

يمكن مقارنة ما يمثّله فيرا كأيقونة الفنون القتالية للفلبينيين بما يمثله جون واين بار للأستراليين – فهو محبوب الجماهير الأول في فنون القتال، ويتمتع بحضور مميز وشخصية فريدة وقدرات قتالية منحته لقب The Gunslinger (أي "حامل السلاح") في بلده.

بطل العالم السابق في المجلس الدولي للملاكمة التايلاندية (WMC) أنهى مسيرته بخسارة أمام إدوارد فولايانغ خلال عرض ONE X الذي أُقيم في آذار.

إلا أنّ هذه الخسارة لن تقلل من حجم إنجازات مقاتل المواي تاي في حلبات الفنون القتالية.

5. ديجدامرونغ سور أمنوايسيريشوك

يكفي القول إنّ ديجدامرونغ سور أمنوايسيريشوك شارك في 350 نزال في الكيك بوكسينغ والمواي تاي للإشارة إلى خبرته المميزة في حلبات القتال.

بين عامي 2014 و 2022، قاتل ديجدامرونغ تحت راية بطولة "ون"، حيث حقق بطولة العالم لوزن القشّة بعد فوزه على روي دوليغيز في عام 2015.

بعد مسيرة طويلة في عالم الفنون القتالية، اعتزل ديجدامرونغ تاركاً بصمة مميزة، ومسجلاً إسمه في تاريخ أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم.