بطولة "ون" تضيف رودتانغ ضد إدغار تاباريس إلى عرض ONE Fight Night 10

عرض ONE Fight Night 10، الذي سيُقام في أيار/مايو، هو أول عرض تقيمه بطولة "ون" على الأراضي الأميركية، ويشهد عدداً من النزالات القوية، وفي مقدمتها النزال الثالث المرتقب بين ديميتريوس جونسون وأدريانو مورايس على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة.

والآن، أصبح من المؤكد أنّ أحد أبرز نجوم القتال، رودتانغ، سيشارك في الحدث التاريخي، حيث سيواجه المكسيكي الوافد الجديد إلى "ون"، تاباريس. وقد أصبح رودتانغ، 25 عاماً، أحد أبرز المقاتلين في العالم، بعد أن أظهر قوة تحمّل مميّزة وروحاً رياضية عالية وقدرة على تسديد لكمات قوية ودقيقة.

سيدافع رودتانغ، الذي لم يُهزم في 13 نزالاً في المواي تاي والكيك بوكسينغ في بطولة "ون"، عن لقبه العالمي للمرة الخامسة. وسيخوض رودتانغ نزالين على بطولتين عالميتين في غضون أسابيع، إذ سيواجه سوبرلك في نزال مرتقب على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة في عرض ONE Fight Night 8.

تاباريس، 28 عاماً، لن يكون منافساً سهلاً، إذ يتملك المكسيكي أسلوباً قتالياً شرساً جعل منه أول مقاتل في تاريخ بلده يفوز ببطولة العالم في المجلس العالمي للمواي تاي (WBC).

إلى جانب معركة رودتانغ وتاباريس، يشهد عرض ONE Fight Night 10 المرتقب نزالات ممتعة. يسجّل الأميركي سيج نورثكوت عودته إلى حلبة القتال عندما يواجه الباكستاني أحمد مجتبى، في حين يتواجه اثنان من أبرز مقاتلي مصارعة الإخضاع في العالم على لقب وزن المتوسط في نزال البطل رينير دي ريدر ضد تاي روتولو.

كما يواجه أسطورة ميانمار في القتال أونغ لا نسانغ الصيني فان رونغ في نزال شيّق.