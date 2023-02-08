بطولة "ون" تضيف أونغ لا نسانغ ضد فان رونغ إلى عرض ONE Fight Night 10 في الولايات المتحدة

نجم ميانمار أونغ لا نسانغ (29-13) سيواجه الصيني فان رونغ (19-3) في نزال ناري عن فئة وزن الوسط خلال عرض ONE Fight Night 10 حيث سيشهد الحدث الرئيسي نزالاً بين بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة ديميتريوس جونسون ومنافسه أدريانو مورايس على اللقب العالمي.

يمكن لجمهور الفنون القتالية أن يتوقع نزالاً مشتعلاً يتخلّله تبادلات عنيفة للكمات والركلات بين مقاتلين شرسين سجّلا 44 انتصاراً عن طريق الإنهاء من انتصاراتهما الـ48 في نزالاتهما التي خاضاها بقواعد الفنون القتالية المختلطة.

وكان من المفترض أن يتواجه الرجلان خلال عرض ONE Fight Night 6 في كانون الثاني/يناير، إلا أنّ رونغ انسحب بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم استبداله بجيلبرتو غالفاو الذي هزمه لا نسانغ بأقل من دقيقة ونصف بضربة قاضية تقنية.

في النزال المرتقب، يطمح لا نسانغ إلى تمديد سلسلة انتصاراته إلى ثلاثة بعدما هزم بطل العالم السابق لوزن الوسط والخفيف الثقيل يوشين أوكامي في تشرين الثاني/نوفمبر وغالفاو في كانون الثاني/يناير. وفاز المقاتل، البالغ من العمر 37 عاماً، بثلاثة نزالات من أصل أربعة خاضها منذ ذلك الحين، محققاً انتصاراته الثلاثة بالضربة القاضية، مستعيداً تألقه السابق منذ أن خسر اللقبين العالميين عن فئتي الوزن الوسط والخفيف الثقيل ضد رينيير دي ريدر.

البطل الميانماري، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ 20 عاماً، سيواجه الصيني، الذي يمنحه النزال فرصة ضخمة لوضع نفسه على سكة المنافسة على بطولة العالم للمرة الأولى.

من جهته، انضم رونغ إلى بطولة "ون" في عام 2019 بسلسلة من 17 انتصاراً توقفت عند هزيمته على يد رينيير دي ريدر الذي بدوره انتزع بطولتين عالميتين من لا نسانغ. رونغ، الذي لم ينافس في أي نزال في العالم الماضي، فاز في نزالين متتاليين ولكنه خسر أمام فيتالي بيغداش.

وقد حقق رونغ، الذي يمتلك سجلاً احترافياً رائعاً يبلغ 19-3، فوزين على حساب أسطورة الإخضاع يوري سيمويس وشريف محمد.