بطولة "ون": تاوانشاي بك.ساينشاي يكشف عن رغبته في مواجهة شينغيز ألازوف

وأتت تصريحات تاوانشاي بعدما نجح في الدفاع عن لقبه العالمي ضد التركي جمال يوسوبوف في الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE Fight Night 7 فجر السبت.

ففي مقابلة أجراها داخل الحلبة بعد انتصاره على يوسوبوف، كشف تاوانشاي، المتخصص في المواي تاي، عن أمنيته في تحدي ألازوف في نزال بقواعد الكيك بوكسينغ بعد أن يراكم الخبرة في الرياضة.

وقال تاوانشاي: "يهمّني أن أقاتل شينغيز ألازوف. هو مقاتل شرس وأرغب بأن أقاتله بعد أن أخوض عدداً من نزالات الكيك بوكسينغ".

وكان المقاتل التايلاندي، الذي يُعتبر أحد أبرز المقاتلين الصاعدين في المواي تاي في العالم، قد أبدى إعجابه بنجم الكيك بوكسينغ الأذربيجاني.

ففي تصريحات له قبل مواجهة يوسوبوف، قال تاوانشاي عن ألازوف: "شينغيز هو واحد من أعظم المقاتلين. أحب أسلوبه القتالي كثيراً. إذا مُنحت الفرصة لمواجهته في يوم من الأيام، سيكون ذلك شرفاً كبيراً لي. من الصعب أن تردّ على هجومه.

أنا أقلّ منه من كل النواحي – القوة البدنية ومعرفة القواعد [في الكيك بوكسينغ]. يجب عليّ أن أتدرّب أكثر على الكيك بوكسينغ في حال تم هذا النزال".

وكان ألازوف، البالغ من العمر 29 عاماً، قد انتزع بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة من سوبربون سينغا ماوين في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 6 فجر السبت في 14 كانون الثاني/يناير، ليضيف الحزام الذهبي إلى حزامه الفضي للجائزة الكبرى في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة الذي كان قد فاز به على حساب سيتيشاي سيتسونغبينونغ خلال عرض ONE X في آذار/مارس 2022.

أما تاوانشاي، البالغ من العمر 23 عاماً، قد حقق فوزاً سريعاً بالضربة القاضية بعد 49 ثانية فقط من بداية الجولة الأولى بعدما أدّت ركلته المنخفضة إلى توقّف المقاتل التركي المخضرم عن القتال فوراً.

تاوانشاي علّق على فوزه على يوسوبوف، قائلاً: "شعرت بأن جميع الركلات التي سددتها كان قوية. ربما كان كان توقيت [الركلة الأخيرة] مناسباً. لذلك، الركلة اليسرى أصابت بالتوقيت الصحيح".

بهذا الانتصار، حقق تاوانشاي فوزه الرابع على التوالي، رافعاً رصيده الاحترافي الإجمالي إلى 129-31-2، وسجلّه في بطولة "ون" إلى 5-1. وقد أتت ثلاثة من انتصارات تاوانشاي الخمسة في بطولة "ون" خلال الجولتين الأولى والثانية، في حين حقق ثلاثة إنهاءات من خمسة نزالات.

