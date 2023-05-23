بطولة "ون": بومبيتش يفجّر مفاجأة مدوّية وأفاتار يثأر من كوماووت

في التالي نلخص لك جميع معارك عرض ONE Friday Fights 17 بدءا من الحدث الرئيسي.

الحدث الرئيسي يشهد أسرع ضربة قاضية

فجّر الوافد الجديد بومبيتش بك.ساينشاي مفاجأة مدويّة في الحدث الرئيسي بانتصاره الصادم على دوانغسومبونغ جيتموانيون.

نزال المواي تاي لوزن غير مقيد 60.3 كغ، انتهى بلكمة يسارية قاضية من بومبيتش في 1:15 من الجولة الافتتاحية.

مع النهاية المذهلة والسريعة، قام المقاتل الشاب، 24 عاما، بتحسين سجله الإجمالي في المواي تاي والكيك بوكسينغ إلى 102-43.

أفاتار يثأر لنفسه أمام كوماووت

ثأر أفاتار بك.ساينشاي لنفسه من كوماووت إف إي غروب وفاز عليه في نزال العودة بينهما بقواعد المواي تاي لوزن الديك.

خلال 15 دقيقة متلهبة، قدم أفاتار أداء قويا وأسهمت ضربات الكوعين في حسم النزال القوي لمصلحته بقرار الإجماع.

أخيرا، تذوق أفاتار طعم الفوز في "ون" بعد هزيمتين متتالتين في عرضي ONE Friday Fights 11-2.

دينكريانغكراي ينتصر على أبيوات

حسم دينكريانغكراي سينغا ماوين معركة المواي تاي لوزن غير مقيّد 58 كغ ضد أبيوات سور سومنوك.

بعد ثلاث جولات قتالية ملتهبة، حصل دينكريانغكراي بصعوبة على قرار منقسم من الحكام، ليحقق المقاتل البالغ من العمر فوزه الثاني على التوالي بينما تعرض خصمه للخسارة الثانية.

ضربات راك إيراوان المؤلمة تطيح بماهاساموت

بعد ضربته القاضية في الجولة الأولى على شوساب سور سالاشيب في ONE Friday Fights 10 في أذار/مارس الماضي، عاد راك إيراوان لتسجيل انتصار ثان بالطريقة ذاتها.

أظهر راك مهارات عالية في تسديد الركلات المنخفضة والضرباته القاسية نحو الجسد للاطاحة ببطل العالم للمواي تاي في ملعب لومبيني، ماهاساموت نايوكغونغموانغبيت.

في 1:35 بالجولة الثانية، حسم إيروان معركة المواي تاي غير مقيّد وزن 52.6 كغ لمصلحته محققا فوزه الثاني على التوالي.

الشاب راشان يوقف انتصارات خونسوك

أعلن المقاتل الشاب راشان سور سومنوك، 19 عاما، عن نفسه بقوة في ظهوره الأول تحت راية "ون" بهزمه لخونسوك سور ديشابان.

في نزال المواي تاي لوزن غير مقيّد 50.8 كغ، تقاتلا الرجلين بوتيرة عنيفة حتى الجولة الثالثة التي أوقفها الحكم عند 1:53 لعدم قدرة خونسوك على الدفاع عن نفسه نتيجة تعرضه لضربات جسدية مؤلمة جدا.

بهذا الفوز، سجل راشان بداية مثالية في "ون"، إلى جانب وضع حد لسلسلة انتصارات خونسوك 2-1.

ضربة قاضية ثانية على التوالي لمايسانغكوم

احتاج سور يينغشاروينكارنشانغ لنحو دقيقة ونصف ليسحق ديوناثا سانتوس توبياس في الملاكمة التايلاندية لوزن غير مقيّد 52.6 كغ.

التايلاندي كان الأفضل على الاطلاق، حيث وجه مجموعة من اللكمات المؤلمة لجسد البرازيلي الذي انهار على السجاد ولم يستجب للعدّ للعشرة.

مع هذا الفوز الثاني بالضربة القاضية في بطولة "ون"، رفع النجم التايلاندي الصاعد 22 عاما سجله إلى 47-15.

يودليكبيت ينهي دينيس بوريتش

هزم يودليكبيت أور.بيتيساك بالضربة القاضية التقنية الكندي البوسني دينيس بوريتش في نزال الملاكمة التايلاندية لوزن غير مقيد 62.5 كغ.

الصراع كان على أشده بين المقاتلين الشرسين، لكن في الجولة الثالثة أثمر الضغط المكثف من يودليكبيت في سقوط بوريتش ثلاث مرات ليوقف الحكم النزال عند علامة 2:07 في الجولة الثانية.

هذا الإنهاء الرائع هو الثالث على التوالي للنجم التايلاندي الملقب بـ " ذا دسترويير" في ONE Friday Fights ليرفع سجله الإجمالي المذهل إلى 87 33-.

انتصار جنوني للبلجيكي جيلتي بلومارت

في مواجهة مجنونة بقواعد مواي تاي لوزن القشة، قلب البلجيكي جيلتي بلومارت الطاولة على الصيني لي غوزين وحقق انتصارا لا يصدق.

أظهر المقاتلين الشابين مهارات هائلة في الجانب الهجومي والدفاعي خاصة في الجولة الثانية التي أطلق فيها الصيني لكمات مدمرة نحو الجسد تسببت في سقوط بلومارت.

بعد عملية العدّ عاد البلجيكي بانتقام شديد وانفجر في وجه خصمه موجها لكمات قوية ثم ركبة محطمة تسببت في انهاير الصيني عند 1:49 من زمن الجولة الثانية.

بهذه الضربة القاضية المذهلة، سجل البلجيكي البالغ من العمر 23 عاما انتصاره الأول 1-1.

سيليست هانسن تهزم داني فال

منذ جرس الانطلاق،هاجمت الإنجليزية سيليست هانسن مستخدمة كل سلاح في "فن الأطراف الثمانية" لدفع الوافدة الجديدة داني فال إلى الاتجاه المعاكس.

في الجولة الثانية من معركة الملاكمة التايلاندية لوزن الذرّة، تراجعت هانسن بعض الشيء لتسمح للأسترالية بالتقدم وتسجيل النقاط بفضل ضربات المرفق الدائري واللكمات المباشرة.

لأجل حسم المعركة، شهدت الدقائق الخمس الأخيرة من النزال قتالا عنيفا خاصة من جانب هانسن التي أطلقت العنان للكماتها القوية، وفي نهاية المطاف حصلت على فوز بقرار منقسم لتحسن سجلها 2-0 في بطولة "ون".

إيفان بارشيكوف يهزم ليانيانغ شيا بالضربة القاضية

تألق المهاجم الروسي إيفان بارشيكوف في ظهوره الثالث في ONE Friday Fights، حيث أنهى المقاتل الصيني ليانيانغ شيا في الجولة الأولى بالضربة القاضية التقنية.

بدأت مباراة فنون القتال المختلطة وزن الديك بحذر شديد، حيث رمى كل مقاتل بعض اللكمات والركلات قبل أن ينقل الروسي المعركة إلى الأرض ويسيطر على خصمه.

جاءت النهاية عند 4:15 من الجولة الأولى بعد لكمات قوية ومتكررة من الروسي مما دفعت الحكم إلى إيقاف المعركة وإعلان فوز بارشيكوف البالغ من العمر 25 للمرة الثالثة على التوالي.

المنغولي إينخ أورغيل ينهي روكي باكتول

هزم المنغولي إينخ أورغيل خصمه الفلبيني المخضرم روكي باكتول في معركة فنون القتال المختلطة لوزن الديك.

بدأ النزال الإفتتاحي بوتيرة غاضبة حيث تبادلا الرجلين اللكمات، قبل أن يمسك أورغيل ويسقط خصمه أرضا ثم ينهال عليه بضربات الركبة واللكم.

واصل المنغولي محاصرة منافسه أرضا ثم لكمه مرات عدة مما أدى إلى إنهاء النزال في 4:59 من الجولة الأولى، ليفوز بالضربة القاضية التقنية ويرفع رصيده إلى 2-0.

