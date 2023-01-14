بطولة "ون": انتصارات كبيرة لرودتانغ وفيرتكس وأونغ لا نسانغ في ONE Fight Night 6

في التالي نتائج النزالات الخمسة الأولى من بطاقة عرض بطولة "ون" الأول في عام 2023.

شوكو ساتو يفتتح العرض بفوز على كيم جاي وونغ

افتتح الياباني شوكو ساتو عرض بطولة "ون" ONE Fight Night 6 بانتصار على حساب الكوري كيم جاي وونغ خلال نزالهما في الفنون القتالية المختلطة للوزن غير المُقيّد.

بعد ثلاث جولات قتالية شهدت ارتفاعاً تدريجياً في وتيرة القتال، فاز ساتو بإجماع الحكّام في نزال شهد توجيه الحكم بطاقة صفراء للمقاتلين في الجولة الأولى.

بدأ المقاتلان نزالهما بحذر شديد ولم يوجّه أي منهما أي ضربة إلا بعد انقضاء دقيقة على جرس الانطلاق، ما اضطر الحكم على إشهار بطاقة صفراء – تنقص 10% من قيمة مكافأة الأداء وقد تؤثّر على قرار الحكّام النهائي – رداً على حذرهما المبالغ وتسديدهما ضربات قليلة.

تصاعدت وتيرة القتال في الجولة الثانية، إذ وجّه المقاتلان ركلات ولكمات متنوّعة من دون أن يستطيع أي منهما أن ينهي الآخر. إحدى لكمات ساتو أدمت أنف كيم. استمر تصاعد وتيرة القتال المباشر في الجولة الثالثة التي شهدت لكمات مباشرة قوية من ساتو، أسفرت إحداها عن إصابة فوق عين كيم.

ردّ كيم خلال الجولة بعدد من اللكمات القوية، ولكنها لم تكن كافية كي تقلب الموازين، ليفوز الياباني بقرار الحكّام.

غاري تونون يفوز على جوني نونيز في النزال الثاني

فاز غاري تونون على مواطنه جوني نونيز بعدما أخضعه بأقل من دقيقتين في نزال للفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة.

ونفّذ تونون حركة "كامورا" الإخضاعية التي أجبرت نونيز على الاستسلام عند 1:53 من الجولة الأولى.

وبعد نهاية النزال، طالب بطل العالم السابق في الجيو جيتسو البرازيلية والمصنّف في المرتبة الثانية بين المنافسين ضمن مقاتلي فئة وزن الريشة، أن يواجه حامل لقب بطولة العالم لوزن الريشة الصيني تانغ كاي أو الفيتنامي-الأسترالي مارتين نغوين في عرض بطولة "ون" الأول في الولايات المتحدة ONE Fight Night 10 في أيار/مايو.

بهذا الانتصار، رفع الأميركي تونون رصيده في الفنون القتالية المختلطة إلى 6-1 وكرّس نفسه كأحد المنافسين القادمين بقوة على لقب نغوين.

فيرتكس تفوز على جارونساك في نزال تايلاندي بامتياز

تغلبت ستامب فيرتكس على مواطنتها آنا جارونساك بقرار منقسم بعد معركة نارية من ثلاث جولات قتالية في نزال كيك بوكسينغ لوزن القشّة.

وكان من المقرر أن تواجه فيرتكس المقاتلة الجزائرية المخضرمة أنيسة مكسن لكن الأخيرة لم تحضر اختبار قياس الوزن والسوائل.

وتبادلت المقاتلتان ضربات مباشرة شرسة خلال الجولات الثلاث، إذ أظهرت بنت الـ19 عاماً جارونساك شجاعة كبيرة في التقدم مرة تلو الأخرى نحو بطلة العالم السابقة.

المعركة كانت متقاربة حتى النهاية عندما منح قرار الحكّام الأفضلية لفيرتكس التي حصلت على المكافأة المالية الأولى خلال العرض بقيمة 50 ألف دولار من الرئيس التنفيذي لبطولة "ون" شاتري سيتيودتونغ.

وبعد النزال، صرّحت الفائزة معلقة على النزال: "حضّرت لقتال أنيسة ولكني كنت جاهزة لقتال أي مقاتلة التي كانت رائعة... أريد أن أقاتل أنيسة و[بطلة العالم لوزن الذرة] جانيت تود".

رودتانغ يسحق جيدو ييبو في طريقه للمنافسة على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ

حقق رودتانغ جيتموانيون انتصاراً ساحقاً على الصيني جيدو ييبو بإجماع الحكّام بعد ثلاث جولات من القتال في أول نزال للتايلاندي في الكيك بوكسينغ.

نزال رودتانغ ضد ييبو هو النزال الرابع في بطاقة بطولة "ون" لعرض ONE Fight Night 6 المُقام بالعاصمة التيلاندية بانكوك.

واجه المقاتل الصيني، 23 عاماً، "الرجل الحديدي" بشجاعة، إذ تبادلا التسديدات المباشرة خلال الدقائق الأولى من النزال الذي أوقف لثوانٍ بعد ضربة تحت الحزام وجّهها الصيني بالخطأ.

بترسانته الهجومية المرعبة، سيطر رودتانغ على الجولة الأولى من نزال الكيك بوكسينغ للوزن غير المقيّد، بضربات عنيفة أسقطت إحداها ييبو إلى الأرض قبل نهاية الجولة الأولى التي خرج منها الصيني بوجه مدمٍ.

تصاعدت سرعة الضربات وحدّتها في الجولة الثانية. أظهر الصيني، الفائز بالنسخة الصينية لدوري "رود تو ون" الذي يزوّد المنظمة بالأبطال من حول العالم، شجاعة حيث سدّد ضربات وركلات مرتفعة، لكن رودتانغ كان بالمرصاد، موجهاً ركلات أبعدت منافسه وقللت من خطورة هجماته.

في الجولة الثالثة، استمر المقاتلان بتبادل الضربات المباشرة ولكن لم ينجح أي منهما في إنهاء القتال لصالحه، مع تفوّق رودتانغ وسيطرته على المسافة القتالية وتوجيهه ضربات عنيفة هزت منافسه ومنحت التايلاندي فوزاً واضحاً بقرار الحكام.

رودتانغ هو بطل العالم في المواي تاي لوزن الذبابة والمنافس الأول على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة. وبعد فوزه، صرّح رودتانغ بأنّ هدفه التالي هو الفوز ببطولة العالم في الكيك بوكسينغ.

أونغ لا نسانغ ينهي جيلبرتو غالفاو بدقيقة ونصف

حقق بطل العالم السابق أونغ لا نسانغ فوزاً سريعاً بالضربة القاضية التقنية على البرازيلي جيلبيرتو غالفاو.

تسرُّع جيلبيرتو غالفاو في التقدم للهجوم على خصمه المخضرم أدى إلى سقوطه أرضاً في بداية النزال، إلا أنّ اللحظة الحاسمة أتت عندما سقط للمرة الثانية.

أونغ لا نسانغ، الذي انضم إلى "ون" في عام 2014، حصل على مساندة كبيرة من الجمهور ووجّه ضربة علويّة أدمت وجه غالفاو.

البرازيلي مسك أونغ لا نسانغ ودفعه نحو حائط الحلبة، إلا أنّ التايلاندي استخدم قوته ليسقط غالفاو. هذه المرة، سارع أونغ لا نسانغ لإنهاء النزال بضربات عنيفة ومباشرة أجبرت الحكم على إنهاء النزال قبل مرور دقيقة ونصف على انطلاقته.

بهذا الانتصار، حقق بطل العالم مرتين (عن فئتي الوزن الوسط والوزن الخفيف الثقيل) فوزه الـ21 خلال الجولة الأولى، وإنهاءه الـ27 من 29 انتصار في الفنون القتالية المختلطة.

وحصل أونغ لا نسانغ، وهو أول بطل عالم من ميانمار في تاريخ الفنون القتالية المختلطة، على مكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار من رئيس "ون" التنفيذي شاتري سيتيودتونغ.

من جهته، تعرض غالفاو لخسارته الثامنة في 38 نزال في الفنون القتالية المختلطة.