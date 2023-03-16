بطولة "ون" العالمية للمواي تاي: 4 مفاتيح للفوز بنزال العودة

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التقى النجمان البارزان لأول مرّة في الملعب سنغافورة الداخلي. هناك نجح المقاتل السورينامي الهولندي في الظفر باللقب العالمي بقرار منقسم بعد معركة نارية دامت خمس جولات.

إليك مفاتيح كل مقاتل للفوز بنزال العودة على اللقب العالمي في ملعب لومبيني ببانكوك.

1. لكمة ريجيان إيرسل الأمامية المستقيمة

يستخدم ملك الوزن الخفيف في الكيك بوكسينغ والمواي تاي ميزة طوله مقارنة بمنافسيه، لتسديد ضربات ولكمات من مسافة بعيدة وهي أفضل طريقة لممارسة الضغط المستمرّ على سينساموت ومنعه من التقدم.

كانت لكمة "جاب" (المستقيمة الأماميّة) الضاربة سلاحاً فعّالاَ للهولندي في النزال الماضي حيث تسبّبت في إيذاء سينساموت والحدّ من خطورته.

إلى جانب دورها الهجومي المؤثّر، تعمل لكمة "الخالد" الأمامية كأداة دفاعية أيضا، فهو يستخدمها لتعطيل إيقاع خصمه ومنعه من التقدّم إلى الأمام لتوجيه الضربات.

2. لجوء سينساموت إلى الخدع

لتجنب ضربات إيرسيل القاسية من مسافات بعيدة، وتسجيل ضربة قاضية، يتوقّع أن يندفع سينساموت كلينمي نحو الأمام بحذر ويقترب أكثر فأكثر من نطاق الهولندي ومباغتته.

لتنفيذ مخطّطه، يتطلّب من المقاتل البالغ من العمر 27 عاماً التحلي بالدقّة واختيار الوقت المناسب لأن إيرسيل الملقّب بـ "الخالد" مقاتل سريع الحركة ويمكنه تفادي الهجمات وصدّها ومن ثم توجيه ضربات مضادّة ثقيلة.

لأنّ السورينامي مقاتل فطن جدّاً ويمكنه التنبؤ بالهجمات المباشرة، يتوقّع أن يلجأ سينساموت لبعض الحيل والخدع قصد خلق فرص لتسديد إحدى لكماته المزلزلة.

3. هجمات "الخالد" بالركبتين

خوفاً من اللكمات المضادّة المدمّرة للتايلاندي، لم يستخدم إيرسيل سلاح ضربات الركبة بشكل مكثّف في معركة الأولى لكنه سيستعين به مجددا لحسم نزال العودة في ملعب لومبيني.

بهدف مفاجأة خصمه التايلاندي وإلحاق الضرر به، من المحتمل أن يسدّد "الخالد" بركبتيه المخيفتين ضربة واحدة أو مجموع ضربات قاسية نحو الرأس أو الجسم.

يستطيع الهولندي، 30 عاماً، توجيه الضربات بركبتيه من وضعية الوقوف أو عبر القفز من مسافة طويلة.

4. مجموعات "أكوامان" الشّرسة

بضربتين قاضيتين متتاليتين في "ون"، رسّخ سينساموت الملقب بـ "أكوامان" نفسه كفنّان الضربة القاضية الأكثر رعباً في فئة الوزن الخفيف.

وكونه لم يجد طريقاً للضربة القاضية في معركته الأولى أمام إيرسيل الموهوب، سيحاول النجم التايلاندي توجيه مجموعات من اللكمات المدويّة والركلات المسترسلة بقصد تفكيك دفاعات البطل الهولندي الحصينة ومن ثم الانقضاض عليه بلكمة مدّمرة.

بعد ضياع الفرصة الأولى للفوز بالحزام الذهبي للمواي تاي للوزن الخفيف، يجد التايلاندي الصاعد نفسه أمام فرصة أخرى لكسب التحدي أمام البطل المهيمن ودخول تاريخ أكبر منظمة قتالية في العالم.

