بطولة "ون": الروسي مالاشييف يفتتح مشواره بفوز رائع على ميادو

الروسي غير المهزوم وصاحب سجلّ 10-0، دخل ملعب "لومبيني" بثقة متناهية. ومنذ البداية كانت الخطة واضحة من الداغستاني وهي نقل المعركة إلى الأرض وتجنب الدخول في تبادل اللكمات مع منافس بحجم ميادو يعرف بفنان الضربة القاضية.

في عديد المرات، نجح ملاتشييف في المسك بمنافسه ورميه على الأرض في محاولة لتثبيته لكن ميادو كان يفلت في كل مرة من الحصار المفروض عليه ويقف على قديمه لاستئناف اللكم والضرب غير المؤثر.

قبل نهاية الجولة الأولى، أسقط ملاتشييف مجددا منافسه ودفعه نحو الزاوية ثم وجه له ركبة مباشرة على الوجه مهدت له الطريق للقيام بحركة خنق متقنة استسلم على اثرها الفلبيني عند الدقيقة 4:31 من الجولة الأولى.

بهذا الأداء المميز في عرض ONE Fight Night 11، افتتح الروسي البالغ من العمر 31 عاما عداد انتصاراته في بطولة "ون" ونجح في تمديد سلسلة انتصاراته المثيرة للإعجاب 11-0.

ممثل نادي Universal Fighters، فاز في 11 معارك في مسيرته المهنية لحد الآن منها ثلاث بالضربة القاضية وست بالاخضاع واثنتين بقرار الإجماع، ليبلغ معدل الإنهاء لديه 100%.

انتصارات مالاشييف الأربعة الأخيرة ضد ميادو وخصوم متمرسين أخرين مثل رشيد فاغابوف ورسلان سارييف، تثبت أنه لا يكتفي بهزم خصومه فحسب، بل يهيمن عليهم.

عبر منصور عن سعادته بعد نهاية المعركة: "أحمد الله لحصولي على فرصة القتال في بطولة "ون" وعلى هذا الانتصار. أريد أن أشكر فريقي لما بذله من مجهودات كبيرة للتحضير لهذه المعركة".

وأضاف المحارب المسلم: "لن أواجه البطل جاريد بروكس في المعركة المقبلة لكنني مستعد لمواجهة أي مقاتل في هذه الفئة. أنا واثق من تحقيق الانتصار في نزالي الثاني في "ون".

بعد هذه المعركة لم يحقق مالاشييف بداية مثالية له في أكبر منظمة قتالية في العالم فقط بل أنهى سلسلة انتصارات ميادو المذهلة ببطولة "ون" وألحق به الخسارة الخامسة 6-5.

منذ عام 2017، تعرض "جاكوار" البالغ من العمر 30 عاماً للهزيمة أمام كل من روبن كاتالان بقرار منقسم وبونغسيري ميتساتيت ودجدامرونغ سور امنواسيريشوك بالضربة القاضية التقنية وبقرار الاخضاع ضدّ كريستادا كونغسريشاي.