بطولة "ون": أريان ساديكوفيتش يتفوق على هولزكن بقرار الإجماع

في حلبة لومبيني الأيقونية، سيطر هولزكن على المراحل الأولى من القتال مستعينا بالركلات المنخفضة ذات المستوى العالمي، قبل أن ينفجر ساديكوفيتش بموجة من اللكمات القوية مع بقاء ثوان على نهاية الجولة الأولى.

في المشهد الثاني، ظل دفاع "ذا ناتورال" محكما، أمام لكمات الألماني القوية والمتكررة إلى جانب بعض الركلات الداخلية نحو ساقي الهولندي.

لم يتغير أسلوب قتال الرجلين في الدقائق الخمس الأخيرة. واصل الهولندي المخضرم 39 عاما توجيه الركلات المنخفضة مع بعض اللكمات الارتدادية غير المؤثرة على ساديكوفيتش الذي حسم بلكماته الحادة والدقيقة المعركة لمصلحته.

المحارب البالغ من العمر 28 عاما نال فوزا بالإجماع على بطل العالم السابق في بطولة غلوري لأربع مرات بعد تحديه غير الناجح العام الماضي لريجيان إيرسيل بطل "ون" العالمي في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف.

مع الانتصار، حسن ساديكوفيتش المعروف بـ " "Game Overسجله الإحترافي إلى 23-4 ليضغط أكثر من أجل الحصول على نزال اعادة مع ملك القسم ريجيان إيرسيل.

هذا الفوز الثاني للألماني القوي في بطولة "ون" حتى الآن 2-1، حيث هزم منافسه السابق على اللقب العالمي مصطفى هيدا قبل أن يخسر ضد إيرسيل.

من جهته، لم تكن عودة المقاتل الهولندي لرياضته الأساسية الكيك بوكسينغ على النحو المطلوب، وتعرض لخسارته الرابعة تحت راية "ون" 4-4 وتوقف رصيد المهني الإجمالي عند 94-17.

عام 2019، خسر الهولندي مرتين بقرار الإجماع ضد بطل العالم في رياضتين، السورينامي ريجيان إيرسيل، ثم انهزم في معركة المواي تاي أمام النجم التايلاندي سينساموت كلينمي بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

عرض ONE Fight Night 11 المثير، شهد حفاظ ريجيان إيرسيل وكايد روتولو على لقبيهما العالميين للوزن الخفيف في المواي تاي ومصارعة الاخضاع.

تغلب بطل العالم، إيرسيل، على الروسي ديميتري مينشيكوف بالضربة القاضية في 0:49 من زمن الجولة الأولى، بينما حصل الأمريكي روتولو على قرار اجماع الحكام الثلاثة ليفوز على النرويجي تومي لانغاكير.



