بطولة "ون": أبرز الفائزين والخاسرين بعد عرض ONE Fight Night 7

من أبرز الفائزين من العرض الرائع فابريسيو أندرادي، الذي أحرز اللقب العالمي في الفنون القتالية المختلطة لوزن الديك، بعد فوزه على جون لينيكر في نزالهما الثاني، وتاوانشاي الذي نجح في الدفاع عن لقبه العالمي ضد المخضرم جمال يوسوبوف، بالإضافة إلى الجمهور الذي استمتع بمشاهدة مواجهات نارية بين نجوم من أكبر منظمة في عالم الفنون القتالية.

في التالي قائمة بأبرز الفائزين والخاسرين من عرض ONE Fight Night 7.

أبرز الفائزين

- فابريسيو أندرادي

قبل النزال، وصف أندرادي نفسه بملك الفئة غير المُتوّج، متهماً لينيكر بالهروب من القتال في المرة الأولى، بعدما تم إلغاء النزال بسبب ضربة تحت الحزام.

ربما توقّع أندرادي أن يهيمن على هذا النزال كما سيطر على نزالهما الأول الذي أُقيم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولكن لينيكر أجبر أندرادي على احترامه. من جهته، نجح فابريسيو أندرادي بتحقيق حلمه، بعدما خاض رحلة طويلة وصعبة في حياته، وقد بدا متأثراً وهو يحمل الحزام الذهبي.

وما يزيد من أهمية هذا الانتصار ووقعه على أندرادي هو أنه أتى على حساب خصم قوي ومخضرم كان يشاهد صعوده في عالم القتال في البرازيل ويعتبره مثلاً أعلى له.



- جون لينيكر

رغم خسارة لينكير، إلا أنه قدم أداء أفضل بكثير من الذي ظهر به في النزال الأول. من الواضح أنّ لينيكر ركّز خلال استعداداته للنزال على خطة لعب جديدة، وأجرى التعديلات المطلوبة لمنافسة أندرادي، اخداً بعين الاعتبار أنّ خصمه هيمن على نزالهما الأول.

لينيكر، 32 عاماً، عاد ليثبت قيمته كواحد من أقوى وأشرس نجوم الفنون القتالية المختلطة في فئة وزن الديك على وجه الأرض، وقد رفع من مستوى التحدّي خلال النزال، لكنه لم يتمكّن من إكمال النزال، وهنأ مواطنه الأصغر سناً بالفوز بعد الانسحاب مباشرةً بسبب الإصابة.

- تاوانشاي بك.ساينشاي

لم يتطلّب دفاع تاوانشاي عن لقبه ضد المقاتل المخضرم جمال يوسوبوف أكثر من 49 ثانية. سدّد تاوانشاي ركلة يسارية منخفضة أصابت ساق التركي وأجبرته على التوقّف عن القتال.

بهذا الانتصار السهل والرابع على التوالي، يثبت تاوانشاي، البالغ من العمر 23 عاماً، قيمته مرة أخرى كواحد من أبرز نجوم الفنون القتالية في العالم، ويرفع سجله إلى 5-1.

- دانييل كيلي

رغم أنّ دانييل كيلي لم تنجح في إخضاع اليابانية أياكا ميورا، إلا أنّ فوز الأميركية بإجماع الحكّام على حساب منافستها القوية والأثقل وزناً يُحسب لها، ويثبت مرة أخرى أنها واحدة من أبرز نجمات مصارعة الإخضاع في العالم.

هذا هو الانتصار الثاني على التوالي للمقاتلة غير المهزومة في بطولة "ون"، والتي ترفع سجلّها في المنظمة إلى فوزين وتعادل من أصل ثلاثة نزالات.

- مارتن نغوين

رغم تقديم البرازيلي ليوناردو كاسوتي أداءً ممتازاً ضد مارتن نغوين في نزال اتّسم بتبادل سريع للكمات، إلا أن الأخير أحرز فوزاً عليه بإجماع الحكّام.

فوز الفيتنامي-الأسترالي نغوين، الذي استفاد من نصائح أيقونة الفنون القتالية أونغ لا نسانغ في زاويته، سيعطيه الدفعة المعنوية المطلوبة لإكمال صعوده في عالم الفنون القتالية بعد خسارته في نزاله الأخير في أول مشاركة له ضمن سلسلة ONE Fight Nights على يد الروسي إليا فريمانوف.

أبرز الخاسرين

- جمال يوسوبوف

انتظر المقاتل التركي جمال يوسوبوف، البالغ من العمر 39 عاماً، فرصة للقتال على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة لسنوات. ودخل المقاتل المُلقّب بـ"الإنكشاري" بسجلّ مثالي في بطولة "ون"، لكن مجريات النزال أتت عكس آماله.

في غضون 49 ثانية، توقّف يوسوبوف عن القتال، بعدما تعرّض لركلة منخفضة أجبرته على الانسحاب، ليسجّل تاوانشاي فوزاً بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

- زهانغ شينغلونغ

يمكننا اعتبار زهانغ شينغلونغ أكبر الخاسرين لأنه قدم أداء ممّيزاً في نزال متقارب المستوى، لكنه في النهاية خسر النزال ضد سايمابيتك فيرتكس بإجماع الحكّام.

كما أنّ هذه الخسارة قد تحبط شينغلونغ إذ إنها سادس هزيمة متتالية في سجلّه في "ون" رغم انطلاقته القوية بثلاثة انتصارات.