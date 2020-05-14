بطولات شطرنج افتراضية برعاية بطل العالم كارلسن

وغاب كارلسن (29 عاما) عن كأس الأمم الافتراضية التي نظمها الاتحاد الدولي للشطرنج بين منتخبات روسيا والولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند وفريق يمثل بقية دول العالم.

لكن كارلسن أطلق بطولاته الخاصة بعد بطولة ماغنوس كارلسن الاستعراضية التي أقيمت في وقت سابق من الشهر الجاري أيضا.

وقال كارلسن في بيان ”البطولة الاستعراضية حققت الكثير من المتعة وتلقينا ردود فعل مشجعة جداً من اللاعبين وشركاء البث والجمهور“.

وستكون البطولة الاستعراضية بمثابة الدور الأول من الجولة المقبلة من البطولات.

وقال القائمون على تنظيم هذه البطولات إنها ستشمل ثلاث بطولات ”كبرى“ قبل النهائي الكبير الذي سينافس فيه الفائزون في البطولات المنفصلة.

وقال كارلسن عن هذه الخطوة ”في ظل تأجيل أو إلغاء بطولات ومنافسات الشطرنج الفعلية.. فإنني أعتقد أن تنظيم جولة شطرنج كاملة عبر الواقع الافتراضي هو الخطوة المناسبة للعبة في الوقت الحالي“.

وبسبب أزمة فيروس كورونا، توقفت بطولة المرشحين وهي واحدة من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي قبل إكمالها في مارس/آذار الماضي، بينما تأجل أولمبياد الشطرنج إلى العام المقبل لنفس السبب أيضا.

وستبدأ أول بطولة الثلاثاء المقبل بمشاركة كارلسن وهيكارو ناكامورا ودينغ ليرين والإيراني الشهير علي رضا فيروزا الذين كانوا على رأس الترتيب في المرحلة الأولى إلى جانب ثمانية لاعبين جدد.