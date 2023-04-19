بطل العالم في مصارعة الإخضاع يشيد باليمني أسامة المروعي: "مواجهته شرف لي"

ويخوض موسوميشي والمروعي نزالاً ضمن الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE Fight Night 10 وهو أول عرض تقيمه بطولة "ون" على الأراضي الأمريكية.

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على المواجهة المرتقبة، اعتبر النجم الأمريكي أنّ مواجهة اليمني الفائز ببطولة العالم في الجوجيتسو البرازيلية عن فئة الحزام الأسود لعام 2022، شرفاً كبيراً له.

وقال موسوميشي: "إنه لشرف لي أن أواجه أسامة. إنه منافس رائع وأول بطل عالم في الحزام الأسود No-Gi من الشرق الأوسط. إنّ الأمر رائع جداً".

وأعرب موسوميشي، الذي يُعتبر أحد أفضل نجوم القتال الأرضي في العالم، عن حماسته للدفاع عن حزامه الذهبي وسجلّه الخالي من الهزائم في بطولة "ون" (3-0) ضد المروعي في العرض المرتقب، مشيداً بمنافسه.



وقال موسوميشي: "أسامة مقاتل ذكي. يمتلك ذكاء كبير بالتأكيد. إنه استراتيجي للغاية فيما يفعله والتوقيت الذي يختاره".

ومنذ انضمامه إلى بطولة "ون"، فاز موسوميشي بجميع نزالاته الثلاثة، متغلباً على نجوم في الرياضة، مثل الياباني المخضرم ماساكازو إيماناري والمقاتل البرازيلي كليبير سوزا ونجم رياضة السامبو، غانتامور باياندورين.

أما المروعي، 31 عاماً، فهو لاعب جوجيتسو برازيلية مميّز، وهو أول عربي يفوز ببطولة العالم في الجوجيتسو البرازيلية (No-Gi) من تنظيم الاتحاد الدولي في الجيوجيتسو البرازيلية (IBJJF) عن فئة الحزام الأسود.

حصل على الحزام الأسود بالرياضة من المدرب البرازيلي والمقاتل الشهير أندريه غالفاو في نادي "أتوس" بمدينة سان دييغو الأمريكية في بداية عام 2022.

وتمكّن المروعي، الذي سابق أن شارك في بطولات في السعودية والإمارات والفلبين وسويسرا، من الفوز ببطولة العالم في الجوجيتسو البرازيلية (No-Gi) عن فئتي الحزام البني والأسود على التوالي.

ويستعد المروعي لخوض نزاله الأول في بطولة "ون" يوم 6 أيار/مايو في العرض الذي يُبثّ مباشرةً عبر "بي إن سبورت" من الساعة 3:00 فجراً.