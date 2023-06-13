بطل العالم عن فئتين أناتولي ماليخين يقيّم أداء مالاشييف وفريمانوف وبيلاخ ومنشيكوف في ONE Fight Night 11

ويستعد ماليخين لمواجهة أرجان بولار في نزال مرتقب لتوحيد بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة عن فئة الوزن الثقيل في الحدث الرئيسي لعرض ONE Friday Fights 22 الذي سينطلق يوم الجمعة في 23 حزيران/يونيو ابتداءً من الساعة 3:30 بعد الظهر ويُبثّ مباشرةً عبر "beIN SPORTS".

وخاض منصور مالاشييف وإليا فريمانوف وأرتيم بيلاخ معاركهما بقواعد فنون القتال المختلطة بينما تنافس ديميتري منشيكوف على لقب بطولة العالم للمواي تاي عن فئة الوزن الخفيف.

ماليخين، الملقب بـ "سلادكي"، أشاد بآداء كل من مالاشييف وفريمانوف بعد انتصاريهما المذهلين على حساب النجم الفلبيني جيريمي ميادو والمنغولي شاينشاغتغا زولتسيتسيغ في حين قدم نصائح لمنشيكوف وبيلاخ بعد تعرضهما للهزيمة أمام البطل العالمي ريجيان إيرسيل وكوون وون إيل.

مالاشييف سيقاتل على الحزام قريبا

العملاق الروسي أعجب بمستوى منصور مالاشييف في ظهوره الأول تحت راية بطولة "ون" ومدحه: "لقد كانت معركة رائعة! مرة أخرى، أثبت مالاشييف أن المصارعة الداغستانية لها وزنها، ويجب على الجميع أخذها على محمل الجد. لقد تزامن ظهوره الأول مع فوز رائع، ما الذي يحتاجه أكثر من ذلك؟".

يرى أناتولي، 35 عاماً، أن لدى منصور فرص جيدة لتسلق تصنيفات فئة وزن القشة سريعا ورشحه للقتال على لقب الفئة في المستقبل القريب: "أعتقد أنه سيقاتل من أجل الحزام قريبا. بفوزه الرائع على ميادو وجه رسالة واضحة لمقاتلي قسم وزن القشة".

"فريمانوف هو البطل القادم"

يعتقد ملك فئة الوزن الخفيف الثقيل أن مواطنه إليا فيرمانوف سيكون البطل القادم في فنون القتال المختلطة لوزن الريشة خاصة بعد آدئه الرائع ضدّ المنغولي شاينشاغتغا زولتسيتسيغ.

يقول أناتولي: "إليا هو البطل القادم. كان مرتاحا بعض الشيء خلال الدقيقة الأولى من النزال. تعرض لبعض اللكمات العنيفة لكنه عاد بعد ذلك وفاز في المعركة ، وحصل على مكافأة قدرها 50 ألف دولار أمريكي. لديه بعض الإصابات الخفيفة، لكنني أعتقد أنه سيعود إلى المسار الصحيح قريبا".

يعتبر "سلادكي" أن مواطنه فيرمانوف مقاتل ذكي وقادر على التنافس على الحزام الذهبيلكن عليه الفوز بمعركة أو اثنتين أخريين: "أُسقط من قبل خصمه في بداية القتال. لقد كانت لحظة خطيرة للغاية بالتأكيد. قوّته هي معدل ذكائه القتالي. إنه مقاتل ذكي للغاية".

نصائحه لمنشكيوف وبيلاخ

كشف أناتولي، الذي سيواجه الهندي الكندي أرجان بولار في نزال توحيد لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل، سبب خسارة ديميتري منشكيوف في معركة اللقب العالمي للمواي تاي للوزن الخفيف ضد البطل ريجيان إيرسيل.

يقول الروسي: "المعركة الرئيسية تعني دائما مسؤولية كبيرة. أعتقد أن منشيكوف لم يستطع التعامل مع الأمر بأعصاب هادئة. الحالة الذهنية هي كل شيء في أي معركة. القوة العقلية هي واحدة من السمات الرئيسية للبطل. النزال الرئيسي يشكل عبئا كبيرا على كتفي المقاتل. كان عليه أن يجهز نفسه أولا بخوض بعض المعارك ذات مستويات أقل، ثم القتال بعد ذلك من أجل الحزام. كان متوترا. يمكنك أن ترى أنه لا يستطع التحكم في أعصابه".

وقدم مالخين نصيحة لمواطنه منشيكوف بقوله: "لا تستسلم! بغض النظر عن مدى رعب الأقنعة التي يرتديها المنافسون، هم مجرّد بشر".

بالنسبة لصراع بيلاخ وكوون، أشار الروسي إلى أن سبب تغلب الكوري الجنوبي يعود لرغبة الأخير الملحة في تحقيق الانتصار مقارنة بأرتيم بيلاخ. وصرح: "كوون كان شجاعا في هذه المعركة. ودفاعه كان جيدا ضد محاولات الاخضاع التي قام بها أرتيم".

وأكمل أناتولي: "نصيحتي لبيلاخ هي أنه عليه أن يحبّ مهنته ويستمر في التدريب وستأتي الانتصارات بعد ذلك".

