بطلة المواي تاي أليشا رودريغيز ترغب في الانتقال إلى الكيك بوكسينغ

هذا التفوّق والإشعاع اللامحدود في المواي تاي، جعل البرازيلية الطموحة تبحث عن آفاق مختلفة وتحديات جديدة في رياضة أخرى بعيدا عن عالم "فن الأطراف الثمانية".

في الحقيقة تميل البرازيلية الموهوبة للانتقال إلى منافسات الكيك بوكسينغ في وزن الذرّة وتحقيق المجد في رياضتين في بطولة "ون". وتقول رودريغز: "أريد تحدياً جديداً والكيك بوكسينغ سيكون تحدياً بالنسبة لي".

أليشا تطمح إلى مقارعة البطلة جانيت تود على لقبها العالمي في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذرة وقالت: "ليس لدي الكثير من الخبرة في الكيك بوكسينغ، لكن جانيت جاءت للمطالبة بحزامي الذهبي، وأودّ أن أذهب أيضا للمنافسة على حزامها".

قبل خوض تحدّ جديد في عالم مختلف عن رياضتها المفضلة، بدأت رودريغيز مهتمة باقامة مباراة إعادة في الملاكمة التايلاندية مع منافسة قديمة تحتل المركز الأوّل حاليا على لائحة فئة المواي تاي لوزن الذرّة.

ووجّهت رسالة مباشرة إلى النجمة التايلاندية ستامب فيرتكس: "إذا نادتني فيرتكس. سأكون هناك. فقط عليها أن تخبرنا باليوم والوقت".

وتُوّجت أليشا بالحزام الذهبي بعدما تغلبت بقرار الأغلبية على حساب فيرتكس في آب/ أغسطس من العام 2020، ومن ثم غابت عن المنافسات لعامين ونصف، لكنها عادت بقوّة في عرض ONE Fight Night 8، وهزمت تود في الحدث الرئيسي.

رغم متاعب الحمل والولادة، قدمت المقاتلة البالغة من العمر 24 عاما أداء رائعا لن ينساه جمهور ملعب سنغافورة الداخلي، وكافحت في البداية ضد جانيت البطلة المؤقتة وبطلة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذرة.

لكن بمرور وقت النزال بدت أقوى بكثير من خصمتها وبمجرد أن دقّ الجرس الأخير، أدركت أليشا أنها انتصرت في المعركة، وصرحت بعد تتويجها المذهل:" كنت بعيدة عن القتال لأكثر من عامين، لذلك خططنا للبدء ببطء، ولكن بعد الجولة الثالثة، عرفت الاتجاه الذي يجب اتخاذه".

أضاف النجمة البرازيلية: "أشعر بالدهشة. لدي الكثير من الدعم من عائلتي وفريقي. كنت أعرف أنني إذا عملت بجد، يمكنني العودة والحفاظ على حزامي الذهبي".

في خضم فرحتها بالحفاظ على لقبها، لم تفوت أليشا الفرصة لتوجيه رسالة شكر إلى بطلة العالم في فنون القتال المختلطة عن فئة وزن الذرّة أنجيلا لي كونها كانت مصدر إلهام وتحفيز لها بعد حملها معربة عن أملها في أن تكون قادرة على فعل الشيء نفسه مع المقاتلات الأخريات في وضع مماثل.

واعترفت رودريغيز: "ألهمتني أنجيلا لي. شاهدت طريقة عودتها للمنافسة واحتفاظها بالحزام. أريد أن أفعل الشيء نفسه وأن ألهم الناس بالطريقة التي ألهمتني بها أنجيلا".