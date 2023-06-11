بحركة خنق خلفي... فريمانوف ينهي زولتسيتسيج في الجولة الأولى

منذ قرع جرس انطلاق نزال الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الريشة في ملعب لومبيني الشهير، تعرض فريمانوف المصنف ثالثا في الفئة، لضغط رهيب من المنغولي الذي هاجمه في الزاوية بشراسة مستعنيا باللكمات العنيفة المتنوعة مما تسبب في سقوط الروسي واصابته على مستوى العين اليسرى.

فريمانوف نجا من الهجوم الخطير وعاد للوقوف على قدميه ليتولى فيما بعد زمام الأمور من خلال ضربة ركبة صاعدة على مستوى الوجه طرح بها خصمه أرضا ثم انهال عليه باللكم وضربات المرفقين الساحقتين.

وفي محاولة منه للافلات من الحصار الروسي ارتكب المنغولي خطأ فادحا ووقع في الفخ عندما أدار ظهره لمنافسه فريمانوف لينقض الأخير عليه بحركة الخنق الخلفي منهيا المعركة عند الدقيقة 2:18 من زمن الجولة الأولى.

هذا الانهاء المذهل هو العاشر في مسيرة الروسي الذي رفع سجله الإجمالي الإحترافي إلى 12-2 و2-0 في بطولة "ون"، وأثبت أنه منافس خطير على الحزام الذهبي لوزن الريشة الذي بحوزة الصيني تانغ كاي.

وفي تصريحات مثيرة تلت الصراع، طالب ممثل فريق Kuznya Fight Club بحصوله على فرصة لمواجهة المصنف أولا في الفئة الأمريكي الفيتنامي تان لي. ووجه له رسالة: "تان لي أنا هنا لدي رقمك الشخصي. تعال يا رجل سنخوض معا معركة رائعة".

في ظهوره الأول بأكبر منظمة قتالية في العالم، تغلب المحارب الروسي البالغ من العمر 27 عاما على بطل "ون" العالمي الأول في فئتَين، والمصنف الرابع حاليا في فئة وزن الريشة بالفنون القتالية المختلطة، مارتن نغوين، بضربة قاضية تقنية مبهرة في الجولة الأولى.

في المقابل، لم يوفق المنغولي في عودته لمنافسات بطولة "ون" ليتلقى هزيمته الثانية منذ خسارته الوحيدة أمام يوشيكي ناكاهارا عام 2021.

ويمتلك زولتسيتسيج 26 عاما أربعة انتصارات واحد بالاخضاع وثلاث بالضربات القاضية منها اثنتين في الجولة الأولى ضدّ الصيني ما جيا والكوري الجنوبي هيون جين لي.

