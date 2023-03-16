باريس سان جيرمان وكلاون سكايتبورد والفنانة فاطمة الشرشني يطلقون مجموعة محدودة في الدوحة ضمن أسبوع قطر تُبدِع 2023

وتعتبر "قطر تُبدِع"، مبادرة ثقافية وطنية تستمر فعالياتها على مدار العام، والتي ترعى وتروج للأنشطة الثقافية في قطر وتحتفي بتنوعها.

وأعلنت المبادرة مؤخرًا عن برنامجها الذي يضم باقة متنوعة من فعاليات الربيع والصيف والتي تعرض الفنون والثقافة والإبداع، والتي استهلت أنشطتها يوم 10 مارس، وتشمل سلسلة من البرامج، والحلقات النقاشية، والجولات التي تستمر حتى 18 مارس 2023.

واستمدّت مجموعة الدوحة المحدودة إلهامها من فنانة الخط العربي فاطمة الشرشني، والتي استخدمت نمطًا فريدًا يعكس ثقافة الإبداع في قطر.

وتأتي مجموعة الدوحة المحدودة جزءًا من مجموعة باريس سان جيرمان × كلاون سكايتبورد، والتي تسلط الضوء على باريس ولوس أنجلوس ونيويورك والدوحة باعتبارها المواقع التي يحتفظ فيها باريس سان جيرمان بحضوره على مدار العام من خلال متاجر البيع بالتجزئة الرائدة.

وعلقت فاطمة الشرشني على الشراكة قائلة: " شرف عظيم أن أكون قادرة على مشاركة شغفي بالخط العربي والعمل مع باريس سان جيرمان وكلاون سكايتبورد في هذا المشروع المتميز، يجمع التصميم الذي أنشأناه لمجموعة الدوحة المحدودة بين الأشكال النابضة بالحياة والتجريدية التي تتمثل في فن الكتابة على الجدران المعاصر، في مزيج مع دوائر ودوامات الحروف التي يشتهر بها الخط العربي التقليدي، وبشكل مثالي، يلتقط المشهد الفني والحديث النابض بالحياة في المدينة والذي يظل وفيًا لقيمها وتقاليدها. أنا فخورة جدًا بتمثيل قطر في هذا التعاون العالمي، وسعيدة بمشاركة جمال هذا الفن مع العالم."

وتضم مجموعة الدوحة الفريدة، المصنوعة من مجموعة من مواد عضوية مميزة ونابضة بالحياة، أربعة قمصان قصيرة الأكمام، وقميصان بأكمام طويلة، وسترة بقلنسوة "هودي"، وقبعة وحقيبة تسوق، وألواح تزلج محدودة الإصدار. وقد عرض حفل الإطلاق هذه المجموعة الحصرية في متجر تجزئة مؤقت يعرض أحدث مجموعة، بالإضافة إلى لوحة جدارية مبتكرة بعنوان "حائط التزلج" ("Wall of Skate)، والتي تتميز بعرض أربعين لوحة تزلج مزينة بتصميم فاطمة الشرشني المميز للخط العربي.

وسيتم تفكيك جدارية "حائط التزلج" ("Wall of Skate) بعد المعرض، وسيتم إرسال كل لوح تزلج إلى باريس ولوس أنجلوس ونيويورك وطوكيو، مما سيمنح المشجعين فرصة للمشاركة في نشاط للبحث عن ألواح التزلج المعروضة في كل مدينة وتحديد مواقعها.



للاحتفال بهذا التعاون الفريد، سيقدم مطافئ: مقر الفنانين دروسًا في التزلج والفنون مجانًا لكافّة الأعمار، وذلك حتى 1 أبريل 2023.